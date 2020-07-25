幫全家登記振興券全抽中！爸吐「一句話」兒心寒：後悔了

▲藝Fun券抽獎結果日前出爐。（圖／翻攝自文化部臉書）

繼行政院推出的「振興三倍券」後，各部會也紛紛推出其他優惠振興券，包括藝 fun 券、客庄券、農遊券等等，吸引不少民眾上網登記抽籤。對此，就有網友表示「自己幫全家人登記抽這些振興券，結果都中了，但爸爸的一番言論讓他非常心寒」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出，父母不太會用智慧型手機，於是就幫他們申請了農遊及藝 FUN 券，還滿幸運的也都全中了！ 開心的告訴他們金額，母親也很高興， 父親則是冷冷的說「那麼少錢沒什麼好開心， 中上千萬再跟他說，他沒空也不想學用 APP！浪費時間！」這讓原 PO 心寒表示「我超後悔，現在打算把他的部分全部捐出」。貼文一出，網友紛紛回應「他是想給你們用啦，怕害羞不想直說」、「爸爸可能沒惡意啦，不用太生氣」、「熱臉貼冷屁股的感覺」、「如果是為了讓子女拿去花故意講難聽話，這種人還真不討喜」、「自己用 +1 ，記得謝謝爸爸」、「話講得那麼難聽，還要好意揣測背後用意喔，這樣兒女不會太難當？」而目前各部會推出的振興券當中，目前剩下客庄券及動滋券還尚未開獎，客庄券可以登記到 7 月 28 日，開獎日為 7 月 29 日；而體育署推出的動滋券則登記到 7 月 26 日，7 月 28 日為開獎日期，需要的民眾不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）