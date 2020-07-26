威力彩上看31億！史上4次20億頭獎特別號都開出「2數字」

▲威力彩頭獎累積金額已上看 31 億元，回顧台彩公布的派彩結果，史上 4 次 20 億頭獎，特別號都開出「 2 數字」。（圖／NOWnews資料照）

威力彩 23 日晚上開獎，本期頭獎仍未開出，已連 47 摃，台彩預估，下期頭獎累積金額上看 31 億元，如 1 注獨得，單注獎金將成為今年最高，同時也會創下歷史新高紀錄，讓不少民眾都躍躍欲試。而回顧台彩公布的派彩結果，史上 4 次超過 20 億頭獎的威力彩，特別號竟然都開出了「 2 數字」，令人嘖嘖稱奇！

台灣彩券預估下期（ 7 月 27 日）銷售金額為 18.0 億元，頭獎累積金額上看 31 億元，如 1 注獨得，單注獎金將為史上新高，打破 2015 年 4 月 23 日開出的單注 30.04 億元獎金紀錄。

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▲威力彩 頭獎累積金額上看 31 億元，如 1 注獨得，單注獎金將成為今年最高，同時也會創下史上新高紀錄 。（圖／NOWnews資料照）

超過 20 億頭獎

不過，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

根據統計，威力彩頭獎機率為 2208 萬分之一，最難命中的就是第 2 區特別號！從台彩公布的開獎結果顯示，史上 4 次超過 20 億頭獎的威力彩，特別號都開出了「」與「 08 」這兩個神奇數字。而此 4 次的開獎結果分別為：2013 年 7 月 18 日，桃園「千百萬彩券行」開出第 102057 期的 23.62 億頭獎，號碼為「01、02、06、12、30、36」，第二區「 03 」、2015 年 4 月 23 日，台中「金錢櫃彩券行」開出第 104000033 期 30.03 億元頭獎，號碼為「09、11、15、25、28、38」，第二區「 03 」、2015 年 9 月 14 日，台北士林「飛來發彩券行」開出第 104000074 期 28.7 億元頭獎，號碼為「09、19、21、23、27、37」，第二區「 08 」以及 2019 年 8 月 12 日，台南「成功領公益彩券」開出第 108000064 期 28.7 億元頭獎，號碼為「02、06、29、31、36、37」，第二區「 08 」。（編輯：許苡晴）