無敵準！你都怎麼舉手呢？秒解你的「戀愛運」與「個性」

每個人的舉手方式都不太一樣，有些人會握緊拳頭，有些人則是將五指張開，而根據 Look Pretty 報導，其實從你舉手的手勢也能看出你的性格和愛情運勢，上圖中有 4 種手勢，哪一種最符合你舉手時的動作呢？答案將神準分析出你的「個性」與「戀愛運勢」。

1. 手指分開：





你是個愛笑又容易開心的人，且非常重感情，別人對你好，你都會記得並加倍奉還，雖然外表看不出來，但你是個自尊心挺強的人，但也常常為了迎合別人而改變自己。此外，你也十分健忘，若沒有觸碰到你的底線，你很快就會忘記並原諒對方。



對於戀愛，你秉持「合則來不合則散」的觀念，無論是在異性或同性間，你都吃得很開，並且你是一個非常專一的人，一旦喜歡上某人就會深陷進去，在此要提醒你，需慎選伴侶，以免招來爛桃花。



2. 手指合併：





你是個做事細心、認真且慎重的人，怕麻煩別人，什麼事都自己來，因為不喜歡讓人看到自己脆弱的一面，所以常常壓抑自己的感情，總表現出不在乎、無所謂的態度，其實心裡在默默鬧彆扭。先謹慎思考再行動，是你一向的行事原則。



而在愛情方面，你不太顯露自己的感情，總擔心表情出錯，也因為這樣的謹慎，讓許多機會悄悄溜走。





3. 握拳：





你的個性外冷內熱，對不熟的人會很有距離感，常表現得強勢，其實內心十分脆弱，討厭被束縛！對你來說，討厭就是討厭、高興就是高興，情緒會明確表現出來。



對於戀愛，你保持著「既不強求也不拒絕」的態度，讓人和你相處沒有顧忌，你一點也不煩惱是否有人陪伴，相信一個人也可以享受不一樣的生活。



4. 手微彎放鬆：





你是個意志力蠻薄弱的人，常常感到疲倦，不過，你常會為別人設想，性情非常溫柔，別人麻煩你做的事，你很少拒絕。



至於感情部分，你太過於依附別人的想法，有時會讓對方覺得你太黏，給彼此一些適當空間，並表達自己真正的想法，感情才會持久喔！（編輯：許苡晴）



