女嘆「天天被凹加班」該離職？過來人揭2判斷法：先別急

▲職場。（示意圖／取自pixabay）

許多人努力工作不外乎希望得到優渥的薪資待遇，但若在職場上被常常凹加班該怎麼辦？近日就有一名網友在網路上表示疑惑，「天天被凹加班該離職？」對此更有過大量工作經驗的過來人揭露 2 判斷方法，直言「先不要急著決定」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「被主管耽誤下班」的文章表示，「如果你前一天都靠加班把事情提前做完了，隔天好不容易因為前一天的加班可以準時下班，結果主管下班前還有事要給你做，但他卻沒時間整理，然後還跑去開會，開完會（已經是下班時間），才把東西給你」，原 PO 更接著點出「我們都是責任制加班沒有加班費，這種情況下，你們會表現稍為不爽的樣子嗎？」。事後原 PO 更得知自己的主管常常跟另一個主管抱怨原 PO 不開心，原 PO 更憤恨不平的指出「因為我是新人，才被交接兩個禮拜，就獨立面對很多事情，每天都在加班，自己的事情都做不完了，主管覺得我都沒有幫到他（他覺得我應該主動問他），結果主管直接在我面前抱怨我，那是壓到駱駝的最後一根稻草，我是不是不用管那麼多，可以離職了？」此篇文章一發出後，許多過來人網友揭露了 2 種判斷「該不該離職」的方法，留言區蓋起高樓。網友們認為「是不是新人都會這樣加班」和「加班費」這兩面向要搞清楚，先別急著決定，如果兩者兼具，那真的可以好好考慮「是否離職」，「會讓新人加班的公司通常都蠻雷的...」、「錢給的剛好，沒有加班費，準時下班剛好而已吧」、「騎驢找馬，找不用加班或有加班費的工作」、「如果沒加班費，支持準時下班加檢舉離職，慣主管」、「主管只會凹新人的太多了，兩個禮拜而已，可以直接閃人」、「沒加班費，快逃」。（編輯：王柏文）