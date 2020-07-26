女問「27歲開始存錢」來得及？網一語揭殘酷現實：很極端

▲存錢理財。（圖／NOWnews資料照）

現代人的薪資不漲，物價齊飛，要存到錢真的是「難上加難」，更別說若是擁有一顆「物慾的心」，那存錢就真的天方夜譚了。但近日有女網友在網路上表示疑惑，「 27 歲才開始存錢會來得及嗎？」沒想到就有網友一語點出了殘酷的真相，直言「真的很極端」，引起熱議。這位女網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「27歲才開始存錢很廢嗎」的文章表示，「 27 歲才開始存錢很廢嗎？因為前幾年工作都不穩定，所以都沒存到錢，有存到也因為去某些原因用掉了，最近終於有個相對穩定的工作，似乎可以好好存錢了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。鄉民們紛紛留言「嫁到好老公，還需要存錢嗎」、「還好吧，要看能年存多少，一年一百，三十歲就能有 300 了」，甚至更有人指出「存錢永遠都不嫌晚」，「存錢永遠不會晚，當目標金額一一實現時會特別有成就感」、「有開始存就好」、「只要朝著目標有在前進就好，不需要和別人比，每個人的人生歷程不一樣，現在開始最重要」、「起碼有個開始，很棒啊！」、「有開始存就好」。不過更有網友點出了殘酷的現實，「如果是女生沒差，男生的話沒救，很極端，看你是那種性別」，實際上「男主外，女主內」的觀念仍然根深在許多台灣人心中，因此在交往另一半的對象時，通常女方都會希望男方薪水及存款比自己高。不過近年來台灣由於女性因教育程度提升，加上產業結構變遷，投入職場意願明顯增加，從經濟部的資料中可以看到 2018 年就業者女性占比為 44.5%，較 2010 年的 44.0% ，增加 0.5 個百分點，與男性就業比率差距逐漸縮小。（編輯：王柏文）