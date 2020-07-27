NOW早報／威力彩「31億頭獎」會開出？命理師：地震曝卦

▲命理老師高煜霖預言，或許老天爺會針對威力彩及股市帶來好消息。（圖／翻攝自高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團臉書）

▲國家級警報大響，昨（ 26 ）日晚間 20:52 東部發生有感地震。

▲氣象局發布昨（ 26 ）日晚間 8 點 52 的地震調查報告。（圖／擷取自中央氣象局）

▲李眉蓁競選總部聲明，宣布放棄中山大學的碩士學位。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

▲美國川普政府近日的政策加深了與中國的對立。（圖／美聯社／達志影像）

▲劇中，金秀賢（左）跟徐睿知關係更進一步。（圖／Netflix ）

台灣昨（ 26 ）日晚間 8 點 52 分發生芮氏規模 6.1 有感地震，震央位在宜蘭東南方外海，全台皆有感，各地最大震度以花蓮縣測到 4 級最大。事實上，昨日清晨台中也發生芮氏規模 4.1 有感地震；對此，命理老師高煜霖表示，一日兩震預示了今日威力彩和股市的結果，「或許老天爺會帶來好消息」。於早上台中地震過後，高煜霖便在臉書發文表示，以指算法得到「留連」，卦意運氣平平，凡事拖延；以方位法取到「澤雷隨」卦，卦意無故，跟隨。根據卦象分析，高煜霖認為威力彩可能不會開出頭獎，且股市可能會發生盤整。不過晚上宜蘭外海再度發生有感地震，高煜霖也緊急在臉書發文表示，「糟糕！要被打臉了！」指出由於一日兩震，自己原本對台中地震的卦象分析可能有產生「變卦」的現象，「或許老天爺會針對威力彩及股市帶來好消息」。不過高煜霖也強調，以上卜卦只是用古智慧來分析，每個人還是要看自己的運勢或專業，才能決定是否能掌握到機會，讓財神眷顧。今（ 27 ）日天氣和昨類似，太平洋高壓強度較弱，水氣仍偏多，西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地仍要留意局部短暫雷陣雨，其中在各地山區及西半部地區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地仍悶熱，高溫普遍達 33 至 35 度，其中大台北、西半部近山區平地或河谷及花蓮縱谷仍可能有 36 度以上高溫，外出需做好防曬措施並多補充水分。台灣昨（ 26 ）日晚間 8 點 52 分發生芮氏規模 6.1 有感地震，中央氣象局發布地震報告，位在台灣東部海域北緯 24.26 度、東經 122.44 度，即在宜蘭縣政府東南方 86.5 公里，地震深度 53.2 公里， 花蓮縣 4 級，台東、南投、雲林 3 級。針對高雄市市長補選候選人李眉蓁學位論文風波，國立中山大學校長鄭英耀寄出公開信給全校師生及校友，信中指出學校聲譽的確造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動，鄭英耀也強調調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將盡速修改。美國川普政府近日的政策加深了與中國的對立，《 BBC 》記者普萊特（ Barbara Plett Usher ）認為，美中雙方互相關閉總理領事館，這是近幾個月因疫情、新疆、香港問題交惡的過程中最重大的發展，兩大經濟強國的關係降至 1972 年來的最低點。韓劇《雖然是精神病但沒關係》 25 日播至 11 集，鋼太（金秀賢 飾）跟文英（徐睿知 飾）「關係」更進一步，2 人床上纏綿擁吻超過 1 分鐘，正式宣告在一起，而鋼太的哥哥尚泰（吳政世 飾）為了弟弟的幸福，也願意接納文英成為家人，故事動容。（編輯：賴詠璿）