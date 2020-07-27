威力彩飆31億！本周「3生肖」好運上上籤　財運旺到發紫

▲威力彩頭獎連摃 47 期，台灣彩券預估，本期開獎的頭獎獎金上看 31 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷下注試手氣。（圖／ NOWnews 資料照）

威力彩頭獎連摃 47 期，台灣彩券預估，本期開獎的頭獎獎金上看 31 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷下注試手氣。以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享本周運勢上上籤的 3 生肖，其中財運更是旺到發紫，一起來看看你是否也上榜？7 月 26 號開始，屬牛的人運勢都是上上籤，尤其是事業方面千萬不能心急，只要堅持一段時間，再加上財運的幫助，一定會讓屬牛的人買房買車賺大錢！屬羊的人富有冒險精神，敢於去挑戰未來不可能。生活對他們來說更像是一次精彩的體驗， 7 月 26 號開始，其身邊的財氣沖天，有喜事臨門，五行水旺，善心爆棚，有望得到觀音菩薩一路護佑，事業上順利發展，得財得勢，好運連綿不絕。屬雞的人命理之中酉金主財，所以生肖雞也是一個與財有緣的屬相，但一般若生肖雞的運勢不佳，生肖雞也很難發財。 7 月 26 號開始，因為生肖雞命理之中五行相生催旺了生肖雞的財緣，讓生肖雞在這段時間橫財滾滾，錢財無盡。而台彩公司也呼籲，民眾應量力購買彩券，切莫因過度投注影響正常生活，且為保障自身權益，不要透過網路代購彩券，避免衍生後續消費爭議事件，同時也重申未滿 18 歲者不得購買或兌領彩券，且已再三要求所有公益彩券經銷商務必確實執行，不得販售彩券或兌領獎金予未滿 18 歲的民眾，共同維護公益彩券之良好形象。（編輯：賴詠璿）