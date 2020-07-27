為何有錢人都愛炫車不炫房？網曝「2背後原因」：很難啦

▲網友在 PTT 上以「為何很多人炫耀自己的車卻很少人炫房子」為題發問。（圖／翻攝自 PTT ）

不少有錢人喜愛買限量超跑、重機或是各種外國進口豪華轎車，每到假日就揪朋友或組車隊到各地「曬車」，有的甚至會 PO 到社群軟體上打卡，對此就有網友發問，「為何很多人會炫耀自己的車，卻很少人炫房子」？問題立刻引起眾人熱烈討論，背後原因也被點破。該名網友在 PTT 八卦版上發文表示，常看到有人 PO 照片炫耀車，無論是豪車、新車、四輪或兩輪，還有的人秀儀表板、方向盤或鑰匙，但卻很少人炫耀自己的房子，沒看過有誰拍自己家大門或內部裝潢來炫耀，「為何房子比車有價值很多，但很多人炫耀車子卻很少人炫耀房子」？貼文一出，有些網友認為「窮人才玩車阿，窮人愛炫」、「真正有錢人，財不露白」、「 youtuber 超多好嗎？國內外都有」、「有啊，公司兩個同事買房都有邀同事去房子吃飯」、「房子是可以帶著走炫耀就對了？」、「房子要炫很難啦，要豪宅才有辦法炫」。但也有網友點出，這背後原因可能和隱私及價錢有關，「房子算是隱私吧」、「炫完後小偷會光顧吧，台灣太小了」、「隱私」、「安全性」；「車子 200 萬就可以炫了，房子裝潢好一點就破 200 萬了」、「成本高阿」、「因為車子是負資產阿，以投資的角度來看，車才有炫耀的意義，因為浪費錢」、「你要炫耀房子得要花多少錢裝潢才能炫？車子比較簡單」。（編輯：郭佩蓉）