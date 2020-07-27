快來測！直覺哪隻小狗偷吃了餅乾？測你的「異性緣」如何

你的身邊總是圍繞異性友人嗎？還是女性朋友居多呢？根據 Look Pretty 報導，上圖中有 4 隻可愛的小狗，憑直覺你認為哪隻狗狗剛偷吃了餅乾？答案將測出你是「異性緣」較好還是「同性緣」？

選 A 的你：異性緣較佳



妳很聰明，懂得將自己的優點加以強化後展現出來，很有自信且魅力十足，從小異性緣就很好，在異性眼中，你就像是男神、女神，總能吸引所有人的目光，不過也因為異性緣太好，同性緣相對較差一些，甚至常被同性視為競爭對手。





選 B 的你：同性緣較佳



你就像溫柔的大哥哥、大姊姊，有著非常成熟的個性，同性朋友都很喜歡與你相處，你不僅善解人意、性情溫和，還很喜歡幫助人，因此你的人緣超好，身邊朋友們總喜歡找你訴苦、傾吐心事，此外，你也很適合選擇年紀比你小的人當情人，有被需要的感覺你會感到很開心。





選 C 的你：雙性緣都好



你是一個人見人愛的人，無論年齡或性別，大家都覺得和你相處起來有種很舒服的親切感，就像已經認識很久的朋友一樣，你跟所有人都能處得很好，而且就算你身邊擁有數不完的追求者，在同性心裡，你還是那個聰明、有能力又貼心的人，大家總是喜歡跟你成為朋友。



選 D 的你：是絕緣強人



你的個性爽朗、大方，朋友很多，大多數朋友都喜歡與你稱兄道弟，但做情人就真的沒想過...你是一個很好的領導者，大家遇到什麼困難都會先找你討論，希望你能給他們一盞明燈，聚會時也是大家的固定班底，第一個一定會先想到你。（編輯：許苡晴）



