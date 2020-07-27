婦人提款狂失敗！男偷瞄到「傻眼真相」笑瘋：到底在幹嘛

▲一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到超商遇見一位婦人，焦急在提款機前按著密碼，機台卻始終無反應，他好奇探頭看了一眼，卻遭該婦人氣得飆罵，以為他偷看密碼，豈料最後真相曝光讓眾人瞬間笑瘋。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

許多人在 ATM 提款的時候，會小心按密碼以防他人偷窺。昨（ 26 ）日上午，一名男網友在臉書社團《爆廢公社》表示，到超商遇見一位婦人，焦急在提款機前按著密碼，機台卻始終無反應，他好奇探頭看了一眼，卻遭該婦人氣得飆罵，以為他偷看密碼，豈料最後真相曝光讓眾人瞬間笑瘋直呼「到底在幹嘛啦！」原 PO 表示，昨天上午到 7-11 超商時，無意間看見一名婦人，站在提款機前疑似正要領錢，插入卡片後不斷狂按提款機，機台卻始終沒有任何反應，婦人也因此看起來十分焦急。他好奇走上前，並探頭看了一眼，該婦人卻瞬間氣得破口大罵「你怎麼偷看你祖媽的號碼？」以為原 PO 想要偷看她的提款密碼。豈料，原 PO 瞬間脫口而出「就是要看看妳用健保卡能領多少錢……」該婦人這才恍然大悟，發現自己拿錯了提款卡片，場面尷尬又爆笑。貼文短短不到一天時間，吸引逾 5 千人次按讚回響，網友紛紛笑翻回應「我也做過這種蠢事」、「我也做過，等了很久，說交易失敗，卡片出來一看才知插成健保卡」、「怎麼沒有錄影讓我們笑一下」、「到底在幹嘛啦！」「重點她是怎麼插進去的？提款機不會吐卡嗎？」「我也有過用健保卡領錢」、「可能想試看看會不會吐三倍券出來」、「她要領三倍券啦」；不過，也有網友質疑其真實性「呵呵沒梗，好久以前的笑話了，遇到同一個阿嬤齁」。（編輯：賴詠璿）