台灣哪些特質太落後？全場狂指「2缺陷」：30年來沒變過

▲網友提問，台灣哪些地方像落後國家呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣擁有自然美景、歷史悠久的人文古蹟，以及各式各樣的美食料理，吸引許多外國旅客前來觀光。不過，就有網友好奇，雖然台灣在醫療和治安上在全球都是數一數二，但「台灣有哪些地方像落後國家？」對此，就引來許多人討論自己的看法。原 PO 於 PTT 八卦版上發文，表示台灣在醫療和治安兩大方面相當優秀，讓人覺得就是先進國家該有的格局。但他也坦言，「台灣不免還是有一些亂象存在，偶爾會讓旁人覺得台灣很落後」。這樣的情況，就讓原 PO 發問「那麼台灣有哪些地方像落後國家，有卦嗎？」話題引來許多網友討論，其中最多人點名的就是「交通」，「街道，建築，交通，其實應該是說時空停留在 30 年前的感覺」、「交通啊，攸關人命的東西，明明有一堆好的國家可以學習，卻總是喜歡閉門造車」、「交通阿！不管四輪還二輪都一堆問題」、「交通最有感」、「交通，尤其是機車，違停一堆很醜，引擎很吵」、「交通真的不行，爛透了」。除此之外，「市容」問題也被許多人提及，「市容真的有夠醜，連台北市都一堆鐵皮屋」、「市容真的糟糕」、「市容有夠醜，違建一堆」、「美感超差，除了市容外產品的設計感質感都有股濃濃的廉價感」、「台灣光市容就很不行了，再加上各種違停，騎樓塞滿機車」。（編輯：陳雅雲）