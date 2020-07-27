他指考穩上台大！曝光「第一志願」卻被臭罵　網抖出真相

▲網友指出，自己的學弟因為填了台大電機，而被家人臭罵一翻。（圖／翻攝 PTT ）

大學指考、學測成績揭曉後，不少學生最苦惱就是科系、學校的選擇。不過，就有網友指出，自己的學弟今年指考成績十分優秀，考上台大不是問題，但對方就坦言「本來可以唸資工卻填了台大電機」，而被爸爸臭罵一頓。對此，就有過來人分析可能原因，而引起討論。原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示今年指考成績出爐後，學弟的成績穩穩考上台大不是問題，但對方就坦言本來可以填資工，但卻填了電機，而被家裡的爸爸臭罵一頓。爸爸憤怒直呼，「唸台大資工畢業起薪就破百了，五年內基本上可以兩百，想出國去 FAANG 年薪可以破千萬」。針對這樣的狀況，就讓原 PO 好奇提問「填台大電機放棄資工會很笨嗎？」問題一曝光後，就引來網友討論，但不少行家反而認為電機並不差，直言「資工 coding 很吃天份， EE 跳 CS 容易， CS 跳 EE 難！！選電機未來比較多選擇，自認 coding 與數學天才選資工」、「資工好像真的偏天份比較多，電機在台灣還有很多組」、「資工很吃天分，業界又只看本事不看出身」、「電機出路多」。不過，也有網友分享其他看法，「電資不分家啦！沒有差別」、「沒差好嗎？電機畢業也可以轉資工，資工你轉電機給我看」、「電機可以轉資工，資工轉電機難」、「要出國選資工，要國內選電機」、「資工一定找的到工作完全不用考慮轉回電機好嗎」。（編輯：陳雅雲）