超準！最想去哪一個國家旅遊？秒測和朋友的「前世緣分」

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

你是否常聽見他人對你的某個評價，才驚覺自己原來是這樣的人？知名塔羅牌老師艾菲爾分享了心理測驗，一起來看看朋友對你的印象與你真正的樣子，還有和朋友是否有前世緣分，盡量不要多想，隨心隨意的選擇吧！某天，你獲得旅遊公司推出的免費出國旅遊機會，旅遊公司把所有旅遊費用全包了，你會想去哪個地方旅遊呢？看完選項後，請依第一直覺選出最想去丶第二想去丶第三想去的地方。也要記得問身邊的閨密和朋友選了哪三個地方，如果「第三想去」的地方是一樣的，就表示你們今生是帶著「前世的緣分」而相遇。1、東南亞（泰國、越南、新加坡）2、東北亞（日本、韓國）3、北美洲（美國、加拿大）4、海島國家（夏威夷、愛尼島、馬爾地夫）5、南半球（澳洲、紐西蘭）6、北歐（挪威、瑞典）7、歐洲（英國、法國、西班牙、義大利）8、非洲（埃及、南非）9、中東（杜拜、阿布達比）10、極地（南極、北極）1、東南亞（泰國、越南、新加坡）你為人幽默風趣、很容易與大家打成一片，頭腦也很靈活、鬼點子多，是大家心目中的氣氛王、機智王，常常被人說跟你在一起可以很放鬆、很自在。2、東北亞（日本、韓國）你不管外表或是個性都非常可愛，偶爾還做些傻到不行的小舉動，常不自覺讓人露出姨母笑、慈父笑，是天然撒嬌體質，個性也溫和單純，是好感度超高的人。3、北美洲（美國、加拿大）你能為朋友兩肋插刀，只要答應朋友的事，不管外面是艷陽寒冬都一定會做到，也因為你守承諾、善解人意、又正直，是很值得信賴的人。4、海島國家（夏威夷、愛尼島、馬爾地夫）你的個性善良率真，總是為別人著想，常常被說老好人、你人太好。另外你也是個謹慎細心的人，如果朋友需要人幫忙，他第一個想到的絕對是你。5、南半球（澳洲、紐西蘭）你的個性謹慎細緻，習慣維持冷靜、討厭情緒上下起伏的感覺，常被取淡定哥、淡定姐的稱號。另外你的觀察力及直覺都非常強，常常與人相處沒多久，就能看出他是什麼樣的人。6、北歐（挪威、瑞典）你偶爾會像小孩一樣充滿童心，處處好奇又充滿活力，常被說跟你聊天后，感覺不管什麼煩惱都不重要了。另外雖然看起來稚氣，但你其實是非常穩重的人，讓人不自覺想依靠。7、歐洲（英國、法國、西班牙、義大利）你看起來很柔弱，感覺跑幾圈操場就會昏倒，但其實你非常堅持、有恆心，會竭盡所能地完成目標，並且要求自己要百分百完美達成，是不折不扣的努力派。8、非洲（埃及、南非）你是個直爽大方、不做作的人，常心裡偷偷的對明明有力氣、卻要裝柔弱的人翻白眼。因此你很注意公平這塊，會特別注意團體中有沒有人不方便、受委屈，是能觀察到小細節的人。9、中東（杜拜、阿布達比）你不太常對別人說心裡話，自己的目標與計劃也是默默執行，常被說耍神秘、看不透，但其實是你很獨立、有想法，覺得有些事不必大聲嚷嚷的說出來。10、極地（南極、北極）你擅長安排事情、分配任務、非常有領導特質，只要是你說的話，大家都會不自主的照著做，有事也習慣問你意見，是大家心目中的頭頭、領導。（編輯：郭佩蓉）