假如「中頭獎要公開領」你要嗎？眾曝恐怖下場：這我不行

▲網友以「讓你中頭獎但要公開領獎，你要嗎？」為題，在 PTT 上發問。（圖／翻攝自 PTT ）

威力彩已連槓 47 期，台彩也預估今（27）日期可銷售 18 億元，累積金額高達 31 億元，若一注獨得，將創歷史新高。對此，許多民眾都已到彩券行試手氣，希望自己能當上史上最高彩金的得主，也有人好奇問，「若是讓你中頭獎，但附帶條件是要公開領獎，能夠接受嗎？」貼文一出也讓不少網友嚇得直說「不行」。該名網友在 PTT WomenTalk 上發文，以「讓你中頭獎但要公開領獎，你要嗎？」為題，表示「這次威力彩有 30 億，聽說中獎打專線還要等一個禮拜，如果讓你中頭獎，但條件是要公開領獎，你有可能被綁架、殺掉，你要嗎？」。貼文一出引起網友熱議，「富豪榜上一堆人，也沒天天被綁架」、「不要留在台灣不就好了」、「素顏領獎啊哈哈哈」、「有差嗎，邊緣人上電視也沒人認識阿」、「要阿，之後整形」、「先花錢請保鏢啊，不然台灣有錢人不就都被殺光光」；不過也有網友點出，其實中頭獎和真正的有錢人還是差很多，因為「黑道喜歡找發橫財的人，還要面對親朋好友，最大的挑戰是你完全不知道靠近你的人是真朋友還是為了錢，真正有錢人都很低調，但公開頭獎得主是全國都看過、討論過，不管錢會不會被搶，但是你的生活絕對會被影響」、「光是被親朋好友知道就太可怕了，這個我不行」、「感覺本來很有錢的相對沒啥事，一夜暴富的很容易出事（被借錢）」。而根據台彩官網說明，若是獎金在 5000 元以下，可在彩券行、中國信託商業銀行以及其他指定之金融機構兌獎；若獎金在 5001 元到 500 萬元之間，則不能在彩券行兌獎，必須要到中信銀或指定之金融機構兌獎。若獎金超過 500 萬元，則為了保護當事人隱私，必須先透過高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎，將會有專線人員通知約在台彩貴賓室，中獎民眾需在約定時間，帶著身分證、中獎彩券、兌獎銀行帳戶資料到指定地點。而在打完專線電話後，還要等彩券認證、安排兌獎等流程，因此從中獎那一刻到真正領取到彩金，過程至少需花費一個禮拜。（編輯：郭佩蓉）