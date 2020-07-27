流體白貓化身「龍鬚糖」相似度百分百　網笑：很軟Ｑ！

▲雞寶寶被發現時，只有兩星期大（圖／網友Gloria Wu授權提供）

▲長大後變成帥氣白貓！（圖／網友Gloria Wu授權提供）

▲日前雞寶寶饋在馬麻腳上發呆（圖／網友Gloria Wu授權提供）

▲沒想到就這樣原地睡著，一點都不在乎好不好睡，從背面看起來很像融化中的龍鬚糖（圖／網友Gloria Wu授權提供）

這是照到放大燈的龍鬚糖吧！日前在貓咪社團出現一張照片引起網友熱議，只見一隻白貓橫躺在飼主的腿上，流體模樣與正在融化的糖果非常相似，被網友笑說根本就是「巨大龍鬚『貓』」！這隻白貓「雞寶寶」是一隻1歲2個月大的米克斯公貓，馬麻Gloria Wu表示去年五月初時，家人在行駛的車輛中突然聽見小貓叫聲，立刻停路邊打開引擎蓋救出當時只有兩星期大的牠，但由於牠太小不知道該如何照顧，趕緊上網找貓咪奶媽先幫忙奶大到一個多月大時才接回家收編。雞寶寶非常親人又撒嬌，經常用深情炙熱的眼神盯著Gloria，要她陪玩遊戲或是討摸摸，牠還是個「粉紅控」，喜歡任何該色系的玩具，只要是粉紅色毛球或逗貓棒牠都愛不釋手。雖然雞寶寶相當親人，可是一點都不喜歡被抱抱，會發出可愛的抱怨聲後咕溜地從人懷中輕輕滑走，但是願意自己依偎在馬麻身上。日前牠趴在Gloria腿上發呆，趴著趴著順勢癱軟在馬麻腿上呼呼大睡，Gloria表示雖然當天很熱，但是捨不得吵醒熟睡的雞寶寶，看著牠「流體」的背影讓她忍不住發文：「雞寶寶今天cosplay的主題是龍鬚糖！」Gloria將照片分享後引起許多網友笑說：「貓皇真的是水做的」、「看起來很好吃，好想咬一口」、「超軟Q的」、「是龍鬚『貓』吧」、「感覺很滑順」、「老闆請來10份龍鬚糖！」（編輯：陳珮瑜）