羨慕！疫情影響無奈離職　他錄取夢幻職缺：好到懷疑人生

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，台灣經濟也受到衝擊，不少公司也因疫情影響開始縮減人力。不過，就有一名網友指出，自己本來的公司因受到疫情衝擊，所以打算開始縮減人力，無奈之下他只能盡速找尋其他工作，結果卻意外讓他錄取了一份夢幻工作，讓他感動直呼「因為疫情讓我找到好工作」。
原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示自己先前待了好幾年加工大廠，但近期受到疫情影響，公司開始縮減人力、放無薪假，而原 PO 也因這樣的狀況，早於 4 、 5 月就離職了。
他坦言，自己沒什麼一技之長，因此求職時相當辛苦。但某日就發現有公司在徵求作業員，更開出月薪 38K ，雖然當下感到十分猶豫，但原 PO 還是姑且嘗試了一下。
履歷寄出後，對方也快速地和他預約面試，原 PO 透露，「基本上就會問願不願意配合公司加幾天班～還有要配合輪班嗎？薪水可到 50K ，還有有時候會搬到一些重物...等等。當然在之前相機廠都熬過來了，這些對我來說都不是什麼問題吧！？」
成為正式員工後，原 PO 也發現這份工作對他來說相當簡單、輕鬆，且工作內容也沒之前的複雜，讓他疑惑直呼「每天上班時都在懷疑.....這樣真的月薪會有到 38K ？？？」
然而，一到發薪日卻讓原 PO 感到更加驚訝，他坦言「終於讓我等到發薪日....打開薪資單....才知道....根本不是 38K 啊！！！都是日班居然....有 4xK 耶！！！！！」這樣的工作待遇，也讓他開心直呼，「原來錢多（對我來說 XD ）事少（差一個離家近）的工作還真的有耶 XD 」。
貼文一曝光後，就引來許多網友回應，「恭喜你！好待遇自然能吸引好的員工，你會被錄取是因為你是面試者中最好的」、「作業員 40 幾 k 屌打你各位包括我，太神了」、「兄弟帶我飛拜托！！！」、「日班有這種薪水算很好了，我在南部傳產輪班加班月薪只有 4xK 唉，能帶我飛高高嗎」。（編輯：陳雅雲）
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