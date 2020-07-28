威力彩險中31億？她興奮喊「7個號碼都有」　網一看跪了

▲一名網友秀出自己的彩券號碼，並興奮直呼「 6 個號碼加特別號全在上面」，而真相曝光，讓人哭笑不得。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

已連摃龜 47 期的威力彩昨（ 27 ）晚開獎，頭獎累積金額達 31 億 2494 萬 6952 元，共有 2 名幸運得主，分別在台北市大安區及南投縣竹山鎮，每位各分得 15.6 億元。對此，有網友就秀出自己的彩券號碼，並興奮直呼「 6 個號碼加特別號全在上面」，不過真相曝光後，讓其他網友全都跪了...。

原 PO 在臉書社團「爆廢公社公開版」中貼出自己的彩券號碼，並興奮直呼「我中獎了...六個號碼加特別號全在上面！」而仔細一看原 PO 的彩券，其實他總共買了 6 組威力彩，昨晚的中獎號碼也確實都在上面沒錯，只可惜這些數字全都不在同一區...無法跨區對獎，唯一值得慶幸的是，還有 100 元安慰獎可領。

▲有網友秀出自己的彩券，一共下注 6 組號碼，昨晚開出的中獎號碼全都在上面，只可惜這些數字也都在不同區，無法跨區對獎。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）

如此自嘲的方式，也讓網友看後紛紛留言「這比槓龜還難受...」「恭喜獨得新台幣 100 元整」、「分散風險概念」、「第二區有 2 耶！」「如果你用這些號碼包牌應該至少中 5 個」、「有中七碼，連碰就中頭彩」、「 7 個數字全中耶！但是只有 100 」、「跨區對獎，退我一半錢就好，拜託」。

昨晚開獎的第 109000060 期的威力彩獎號為：05、08、19、21、27、37，第二區為 02。台灣彩券表示，下期（ 7 月 30 日）頭獎加碼 2 億元，為端午節加碼最終回，預估銷售 0.7 億元，頭獎金額預估上看 2.2 億元。（編輯：許苡晴）

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。