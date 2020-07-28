31億全沒了！網曬威力彩「悲情7獎號」　眾傻眼：整人嗎

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出自己買的威力彩彩券，一整排號碼與頭獎擦身而過，不禁崩潰哭喊「今日我最廢！」（圖／翻攝自爆廢公社）

連摃 47 期的威力彩昨（ 27 ）日晚間開出 2 注頭獎，分別在台北市大安區及南投縣竹山鎮，由兩位幸運兒均分，一人各得 15.6 億元。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出自己買的威力彩彩券，一整排號碼與頭獎擦身而過，不禁崩潰哭喊「今日我最廢！」原 PO 在文中分享昨日開出的頭獎獎號，以及自己買的一張威力彩彩券，昨晚開獎的第 109000060 期威力彩第一區獎號為： 05、08、19、21、27、37 ；第二區為 02 。不過，原 PO 手中的彩券第一區獎號為： 04、07、18、20、28、38 ；第二區為 01 ，全部和頭獎獎號差距正負 1 ，無奈哭喊「今日我最廢！」消息曝光也立刻被轉貼至 PTT 引發網友熱議，紛紛回應「完美閃避」、「完全迴避」、「整人嗎？」「這種狀況我遇過不少次，就是沒那個命」、「我之前也出現一次自選全部差一號，當下心中很崩潰」；但也有網友認為「全部號碼都跟頭獎差一號的組合其實挺多」。而下期（ 7 月 30 日）頭獎加碼 2 億元，預估銷售 0.7 億元，頭獎金額預估上看 2.2 億元，台彩公司也呼籲，民眾應量力購買彩券，切莫因過度投注影響正常生活，且為保障自身權益，不要透過網路代購彩券，避免衍生後續消費爭議事件，同時也重申未滿 18 歲者不得購買或兌領彩券，且已再三要求所有公益彩券經銷商務必確實執行，不得販售彩券或兌領獎金予未滿 18 歲的民眾，共同維護公益彩券之良好形象。（編輯：賴詠璿）