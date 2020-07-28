31億頭獎開出！號碼竟出現「神秘巧合」　彩券行老闆驚呆

威力彩昨（ 27 ）晚開獎，頭獎累積金額達 31 億 2494 萬 6952 元，共有 2 名幸運得主，分別開在

台北市大安區「彩盈寶彩券商行」與南投縣竹山鎮「大運發商行」

，每位各分得 15.6 億元，而派彩結果公布後，幾家歡樂幾家愁，更有人發現中獎獎號

背後暗藏「神秘巧合」，連彩券行老闆都相當訝異。

第 109000060 期的威力彩獎號為：05、08、19、21、27、37，第二區為 02。台灣彩券昨晚公布，

頭獎有 2 幸運得主，平分後，每注各得 15 億 6247 萬 3476 元；至於二獎，則有 20 人中獎，平分後，每注可得 365 萬 5333 元。

台灣彩券也表示，下期（ 7 月 30 日）頭獎加碼 2 億元，為端午節加碼最終回，預估銷售 0.7 億元，頭獎金額預估上看 2.2 億元。

▲威力彩 27 日開出 31 億頭獎，幸運得主有 2 人。（圖／NOWnews資料照）

而本期獎號出爐後，立刻引發熱論，沒想到背後竟藏著不可思議的巧合，104 年 9 月時，台北市「飛來發彩券行」開出威力彩頭獎，當時的中獎號碼第 1 區為「 09、19、21、23、27、37 」，第 2 區則是「 08 」，若不分第 1 區及第 2 區，本期的 5 個號碼「 08、19、21、27、37 」就跟當時的號碼重複了。

根據《中時電子報》報導，對於這樣的巧合，「飛來發彩券行」老闆黃有忠也嘖嘖稱奇，他表示「昨天

生意實在太好了，站在第一線銷售彩券一整天，簡直是累翻了，正準備休息時，看到電視開獎的獎號驚呼不敢置信，整個人都『驚醒』過來了」。（編輯：許苡晴）