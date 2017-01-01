NOWnews 今日新聞

不只抱走15.6億 北市威力彩頭獎主電選包牌還中7注貳獎
史上總獎金最高的威力彩頭獎31.24億元，28日晚間開出，由台北市及南投縣竹山鎮2注分得，而且貳獎也有20注中，創史上單期開出最多注貳獎紀錄，其中有7注更是由台北市頭獎得主抱走。台灣彩券公司今（28）
快訊／再增5名境外移入個案 指揮中心14時開臨時記者會
中央流行疫情指揮中心表示，今（ 28 ）日再度新增 5 名境外移入新冠肺炎個案，下午 14:00 將召開臨時記者會，由發言人莊人祥對外說明，同時說明泰籍移工接觸者調查及檢驗等事項。
台灣豬拚外銷／國際盛讚卻難賣？米其林廚師曝2大難題
台灣豬肉暌違24年終於能再次外銷，是否能在多年後仍和國際市場競爭恐怕還是有難度，米其林星級主廚和游列多國的頂級餐廳廚師都認為，台灣豬肉的品質相當良好，但在相對高端的餐飲消費市場，名牌豬肉是首選，台灣豬
台積電再創天價466.5元 半導體族群領軍台股再創新高
台積電ADR昨日大漲逾12%，激勵今（28）日台積電再度飆漲停，領軍其他半導體族群帶動台股大漲400多點，來到13026點附近，漲幅3.48%，再度創下歷史新高。而台積電早盤來到466.5元，連兩天漲
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