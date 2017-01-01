NOWnews 今日新聞

台灣豬拚外銷／國際盛讚卻難賣？米其林廚師曝2大難題

台灣豬肉暌違24年終於能再次外銷，是否能在多年後仍和國際市場競爭恐怕還是有難度，米其林星級主廚和游列多國的頂級餐廳廚師都認為，台灣豬肉的品質相當良好，但在相對高端的餐飲消費市場，名牌豬肉是首選，台灣豬