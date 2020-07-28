考國考突被警察帶走！他揭露「悽慘下場」：前程全毀掉

▲原 PO 指出，自己在國考考場遇到考生作弊。（圖／翻攝 Dcard ）

公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，不少人擠破頭拚考試，就是會了得到工作機會。不過，就有網友指出，自己在考國考時，卻遇到同個考場的考生出現作弊情形，而他也揭露了這名考生的下場，讓他無奈直嘆「千萬不要作弊！」原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示自己參加國考時，同考場的人疑似被抓到作弊，不久後警察就前來將這名考生帶走，但他直言「當下想說作弊嘛可能跟指考一樣只是取消資格，但後來才發現國考不是這樣而且處罰蠻重的！禁考國考五年！！還有刑罰！！！」他透露，那名作弊的考生當下感到十分懊悔，原 PO 就感嘆「這下不但毀了自己的前程，整個家庭關係大概也炸了...雖說自作孽但感覺還是蠻可憐的，希望他能撐過去不要想不開...」 。另外，原 PO 也給予所有考生提醒，或許有些人是因為家庭、經濟等因素，選擇挺而走險的方式，「但不管如何，千萬不要在國考的時候以身試法！」更建議大家，考累了就好好休息，之後再重振起鼓挑戰就好，「沒必要讓自己連之後挑戰的機會都喪失了，還留個永遠擦不掉的案底在身上...」。貼文一曝光後，也引來許多網友討論，「作弊事前準備比看好書難吧！而且有風險，我還是乖乖讀熟好了」、「無論如何，作弊就是不對...」、「作弊只會害自己進到一個完全不適合自己的領域」、「就算作弊成功了，還不是一樣能力問題被抓包」、「期中考作弊就算了，國考還來啊」。事實上，若應考人考試時涉及重大舞弊，根據「公務人員考試法」第 22 條及「專門職業及技術人員考試法」第 19 條均得予取消應考資格、扣考、不予錄取、撤銷錄取資格等處分，且自發現之日起 5 年內不得應考試院舉辦或委託舉辦之各種考試。另考試作弊除予扣考外，如涉刑法第 137 條規定：「對於依考試法舉行之考試，以詐術或其他非法之方法，使其發生不正確之結果者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」恐有妨害考試罪嫌疑，將向檢察官或司法警察官告發，提醒民眾勿以身試法。（編輯：陳雅雲）