沒中威力彩31億別氣餒！7月最後3天　「3生肖」運勢逆轉

▲搜狐號《卡哇伊》分享 7 月最後 3 天，運勢將會大逆轉的 3 個生肖，一起來看看你是否也上榜？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

連摃 47 期的威力彩昨（ 27 ）日頭獎獎金上看 31 億元，吸引不少彩迷投注試手氣，而威力彩最終開出 2 注頭獎，分別在台北市大安區及南投縣竹山鎮，由兩位幸運兒均分，一人各得 15.6 億元。不管有沒有中獎都別氣餒，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享 7 月最後 3 天，運勢將會大逆轉的 3 個生肖，一起來看看你是否也上榜？生肖鼠的人命中帶財，特別受財神爺的照顧，由其是偏財方面，在 7 月最後 3 天，若做一些額外的投資，說不定會有不少的收穫，能利用投資得到的錢再多次循環，由屬鼠的朋友精準判斷之下，一定會大獲全勝。生肖龍的人做人做事光明磊落，對待朋友也是十分仗義，更有著令人羨慕的好人緣。在 7 月最後 3 天，有望得到貴人幫助，在許多方面取得更大的突破，而且只要屬龍的朋友能夠一直保持這種狀態，逆襲的好運將會一直持續下去，事業蒸蒸日上，財源廣進。生肖豬的人生來就非常的有福氣，而且他們的福氣還會帶給身邊的親朋好友，使周圍人的運勢也會得到較大的提升，而且不要看屬豬的朋友憨憨傻傻的，其實內心非常明白，他們有著屬於自己的規畫。在 7 月最後 3 天能夠得到家人的鼎力相助，取得令人意想不到的收穫。（編輯：賴詠璿）