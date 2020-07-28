女投200份工作全被打槍！眾一看「履歷」秒懂：直接笑了

▲原 PO 指出，自己投了將近 200 份履歷，卻都沒有下文。（圖／翻攝 Dcard ）

畢業季到來。不過，就有女網友指出，自己 26 歲後想轉換跑道，但投了將近 200 份履歷全都沒有下文，這就讓她十分困惑。然而，就有不少人一看後紛紛揪出真正問題。原 PO 於《 Dcard 》上發文，表示自己並非新鮮人，但 26 歲了想轉換跑道，於是就投了許多關於行銷企劃、業務助理的職缺，且不管是家鄉還是外縣市全都投了。但她就無奈指出，履歷投完後被邀約面試的機會相當少，甚至面試後都拿了感謝函。原 PO 透露，自己是私立普大文組畢業，也曾當過 3 年的牙醫助理，讓她不明白是學歷、工作經歷，還是年齡問題，「如何應徵上行銷企劃、業務助理？希望有經驗可以分享」。除此之外，原 PO 也在留言區解釋，自己在當牙助時主要是負責企劃，因此讓她困惑「業務助理，我想說以前是牙助，不都是助理，為什麼沒有錄取我」。問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人就看傻直呼「你把行銷企劃、業務助理講的好不專業喔！業務助理就算了，你真的懂行銷嗎」、「請問原 po 你知道業務助理在做甚麼嗎? 還有寫履歷要投其所好，不是每個產業自傳都一模一樣.....」、「直接笑了，你知道牙助跟業務助理差多遠嗎 XD 」、「我覺得普大文組 + 牙助經驗都沒有加分效果，加上企劃行銷，業務助理本身就僧多粥少，所以才沒下文」。不過，也有人貼心給予建議，「年紀不是重點，牙助也不是錯了，而是你能不能說清自己工作選擇的邏輯，並說服面試官跟要應徵的職缺有關。要轉職也可以，但至少要展現學習的誠意，拿出相關的成果」、「我認為可以先想想你自己想走哪個領域的業務助理，嘗試增加一些那個領域的證照或去上課程。而不是面試的時候只有牙助這個經驗可以講」。（編輯：陳雅雲）