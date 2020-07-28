小橘貓養一年對比照太驚人　媽嘆：遇到詐騙集團！

▲網友胡小姐一年多前在路邊撿到一隻小橘貓「歐迪」，當時牠只有3個月大，因為很瘦小所以努力幫牠增重（圖／網友胡小婷授權提供）

▲自從吃了醫生建議的營養膏後，歐迪胃口大開非常會吃，現在已經有個圓圓的鮪魚肚（圖／網友胡小婷授權提供）

▲胡小姐忍不住曬出歐迪一年前後的對比照，感嘆沒想到自己有一天也會遇到詐騙集團！（圖／網友胡小婷授權提供）

這種「詐騙手法」是不是太高明了？網友胡小婷一年多遇到3個月大的小橘貓「歐迪」在路邊遊蕩差一點被車撞，被她撿到後帶回家照顧，只是原本瘦小的身材在短短一年時間像吹氣球一樣迅速膨脹，變成6公斤的大胖橘讓她忍不住感嘆：「遇到詐騙集團！」胡小婷當時在經營的服飾店附近撿到歐迪之後，帶到獸醫院檢查被醫生說牠體重過輕建議吃營養膏，誰知道只吃了5次就讓牠食欲完全解放，每天坐在食物櫃前喵喵叫或來腳邊蹭蹭，因為覺得牠這樣撒嬌很可愛所以忍不住多餵一點，不知不覺養大牠的胃口，等到突然發現牠怎麼變這麼大時，牠已經是6公斤的小胖貓，這才趕緊克制牠的食量。雖然歐迪很貪吃也會搶食，但其實牠的個性超好也很聰明，即使自己是公貓但願意照顧小貓給吸奶，也會開門進房間或廁所，大概除了「吃飯」這件事以外其它都很優秀！日前她分享了一張歐迪一年前與現在的對比照，原本一隻手還能拎起來的扁瘦小貓，已經變成單手無法舉起的小胖子，讓胡小婷忍不住感嘆寫下：「遇到詐騙集團！」歐迪的對比照分享在「貓咪也瘋狂俱樂部」粉專後，短短兩天就吸引萬名網友按讚分享，網友笑說：「10橘9胖」、「才一年就這樣，騙很大」、「投資大橘，穩賺不賠」、「橘貓都是詐騙集團」、「錢不是不見了，而是變成喜歡的樣子」、「這一年是發生什麼事了」、「臉沒變啊……詐騙案駁回！」（編輯：陳珮瑜）