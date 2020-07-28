動滋券400萬人中獎！網一看「抽獎過程」傻眼：不懂邏輯

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，教育部體育署就發放了 400 萬份 500 元「動滋券」，超過 700 萬人登記成功。體育署也於 28 日在 4 位體育國手和律師見證下，公開抽出中獎名額。然而，就有網友針對抽獎過程，於 PTT 上發文提出疑問。
原 PO 於 PTT 八卦板上發文，表示動滋券抽獎結束了，但過程就讓他困惑直言，「完全不知道他抽獎的邏輯是什麼，只看到國手在台上射飛鏢，然後取出 8 個數字，就開始電腦抽籤，然後結果就出來了！到底……我覺得還不如文化部……」。這樣的抽獎過程，也讓原 PO 崩潰直呼「動滋券的抽獎邏輯到底是什麼？」
貼文一曝光後，也引來網友討論，其中透過國手射箭選出 8 個 2 位數字號碼後，產出一組「 16 位數」亂數種子，再以電腦系統抽出中獎名額的環節，就讓許多民眾看不明白而傻眼。
不少網友就直呼，「看起來很公正，但最容易黑箱，文化部那樣一翻兩瞪眼比較快」、「射飛鏢得出八個數字，然後...真的不知道怎麼抽的」、「這種抽法有公開透明？抽完沒人知道有沒有中」、「程式碼不公開這樣直播有什麼意義」、「看不懂到底在幹嘛，只看得懂國手射飛鏢，其他我都一臉茫然」。
另外「無法立即知曉是否中獎」也讓許多人抱怨連連，直言「沒看過這麼傻眼的抽獎方式...結果還要明天才能查」、「結果還要等明天才知道」、「寧可再看一次 126 ，結果這樣還是不知有沒中獎」、「直播完也不知道中了沒」。
「動滋券」於 28 日下午在 4 位體育國手和律師的見證下，公開抽出 400 萬個中獎名額，其中抽獎方式為請 4 位國手向轉盤各投出 2 次飛鏢，得到 8 個 2 位數字號碼，共產出一組「 16 位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出 400 萬個中籤者，此次中籤率為 57.2% ，乃是三大加碼振興券中最難抽的一個。
至於何時可以知道自己是否中籤？教育部表示，抽籤結果會以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，其中「簡訊」預定在 7 月 29 日（週三）上午 10 時前完成通知。同時，民眾在 7 月 29 日（週三）上午 10 時起，可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。（編輯：陳雅雲）
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