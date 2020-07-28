三倍券成本破22億？台人見「細項數據」傻掉：問看看唐鳳

▲三倍券上路兩週，不少人已經領取並花用。（圖／讀者提供）

行政院為因應疫情衝擊國內經濟，推出「振興三倍券」的政策，不過其行政成本卻一再的上修，從新台幣 9 億元增加至 22 億，國民黨團日前就召開記者會痛批「行政費用 22.56 億就有一半拿去系統開發」。對此，就有網友討論「三倍券系統不是用超商的嗎？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「剛剛看新聞，國民黨立委說這次三倍券光是系統開發就花了 11 億？他們用的不是超商跟郵局的嗎？這 11 億是拿去開發什麼阿？有人知道嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「問看看唐鳳」、「開發會立刻當機排隊的系統， 10 億元新台幣，讚哦」、「讚喔！恭喜大家都是這 11 億的資助者」、「搞一堆廢動作為啥不直接發一發就好」、「真的誇張的要死，到底在幹嘛」；不過，也有網友點出關鍵「是用超商的機器連接啊，其他部分是真的有開發吧」、「還有一些個資法路網、銀行兌現什麼的，不懂不要裝懂」。至於三倍券是否真的花了 22 億元的行政成本？經濟部也做出回應表示，三倍券的成本總共是新台幣 15.4 億元，包含印刷費 5.4 億元、兌換手續費 9 億元，加上系統開發費用約為 1 億元。系統開發的部分是交由關貿網路公司執行，是基於資訊安全考量，與其在口罩領用系統上已具有豐富的開發經驗，能快速使系統上線，所涉及包括系統開發、簡訊發送與三倍券地圖使用 Google 服務的費用，並無所謂花費 11 億元在系統開發上一事。（編輯：張嘉哲）