帶女兒去圖書館還書！男子「瞄一眼」傻眼急攔：祖先保佑

▲網友女兒竟然想要把暑假作業「還給」圖書館，讓大家笑翻。（圖／翻攝自爆怨公社）

每年暑假可以說是學童們一年之中最快樂的時候，同時可能也是家長們一年之中最頭痛的時候，如何讓孩子健康快樂又充實地度過假期，成為許多家長們「不可能的任務」。有位網友就抱怨，老婆大人交代他載女兒去圖書館還書，結果在女兒投書箱時，網友剛好瞄到女兒要還的那本書「不大對勁」！真相曝光讓大家笑翻，直呼這一眼閃過真是「祖先有保佑」。有位網友在臉書社團「爆怨公社」發文，透露自己今天去接女兒回家，老婆大人有交代順路載女兒去圖書館還書。結果到了圖書館外面的投書箱，原 PO 形容「女兒動作很快的拿了一本要投進去」，但剛好原 PO 眼睛閃過看到好像不大對勁，急忙抓住女兒。原 PO 詢問女兒，「等等，這本是嗎？」女兒理直氣壯回答，「對啊！我討厭它。」結果原 PO 把書拿過來一看，女兒想要還的竟然是暑假作業！讓原 PO 不禁傻眼，直呼「妳是不是想要等妳媽媽回來看我被砍啦！」古靈精怪的女兒差點讓原 PO 把老婆大人交代的任務搞砸，驚險過程讓大家笑翻，紛紛留言回覆說，「哈哈哈，這個好笑」、「這女兒有慧根」、「你對老婆的尊重，我明顯感受到」、「還好你即時救了自己一命」、「好有才的女兒」、「我女兒是整理舊書時，想悄悄的把暑假作業塞進去」、「傑出的一手」、「有沒有覺得瞄那一眼是祖先保佑」。（編輯：倪浩軒）