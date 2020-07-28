日本冷知識／關西、關東說的「肉」不一樣？

牛丼、炸豬排和燒烤等美食，是許多日本人愛吃的「肉」料理，但你知道同樣說「肉」在關西、關東可是會出現不一樣的肉類嗎？在關東說肉，若沒有特別說明大家都會認為是「豬肉」，但在關西人認知中卻普遍是「牛肉」，為何會有這樣的差異呢？這竟然還與日本人「吃肉」的歷史有關。
日本人長期「不吃肉」？「牛」啟動食肉開關！
回顧日本人「吃肉」的歷史，明治維新之前，有長達好幾個世紀天皇明令禁止吃牛、豬及雞肉等肉類，主要能攝取蛋白質的肉類只有魚肉。後來工業革命後與歐美的飲食文化接觸，才開始慢慢接受吃魚肉以外的肉類，最常食用的肉類則是牛肉，而豬對於當時日本人來說，多半認為牠們主食為剩菜剩飯，所以當時吃豬肉的風氣仍然不盛行。
洋食出現！造就豬肉被日本人愛吃
然而，甲午戰爭後大量的牛肉被製成罐頭送往前線支援，日本國內牛肉嚴重供應不足，於是日本人便開始接受豬肉了！一直到明治年間，東京開始出現炸豬排與豬肉咖哩等洋食，深受日本人喜愛，加上關東地區並非牛肉的主要產區，因此關東人常吃的肉，漸漸開始以豬肉為主了。
關西「牛肉」成王道！沒說清楚「什麼肉」就給牛
身為日本主要牛肉產區的關西，由於當地牛肉便宜、品質又好，如神戶牛等品種都在關西，即使在洋食文化影響的近代，仍沒有改變關西人對於牛肉的喜愛。關西人普遍認為的肉類還是以牛肉為主，如果在關西地區點咖哩或肉包等，沒有特別說明的話，大家都會以為是牛肉喔！
關西人的「牛肉堅持」壽喜燒不能隨便亂煮！
由於關西人吃牛肉的歷史悠久，因此就連全日本都常見的壽喜燒，光以吃肉這件事，關西人也有不同於關東人的堅持。關西人吃壽喜燒習慣先涮牛肉，而且要趁肉片還微有帶紅時就得馬上夾起來吃，如果肉煮太熟再吃，內行的關西人就會覺得太浪費牛肉了！但關東人吃壽喜燒則多為肉與蔬菜等配料一起煮，肉片並沒有非要特別留意熟度再涮來吃。
除了壽喜燒之外 日本料理東西戰還有哪些？
關東的稻荷壽司通常是長條圓筒狀，取其米袋的「俵型」，單純只會包進醋飯、不會有其他配料。關西的稻荷壽司則是三角型，底部還可以看到露出來的醋飯。據說是為了仿照狐狸耳朵的造型，也有說法是按照京都的稻荷山形狀。不同於關東稻荷壽司只有醋飯，關西稻荷壽司還會加入芝麻、紅蘿蔔或香菇等豐富餡料搭配。調味的部分，關東口味的稻荷壽司則會偏鹹，關西則是偏甜。
(本文授權轉載自口袋日本)