全台縣市薪資排行曝！台人見「第二名」傻掉：六都閃一邊

▲有網友認為，竹南提升了苗栗的薪資平均。（圖／翻攝自Google map）

每個月領到的薪水多寡，絕對是大部分人最關心的議題，那你知道全台薪資最高的縣市在哪嗎？台灣薪資查詢網站《比薪水》今（ 28 ）日公布全台薪資調查，結果不只排行第一名的「新竹」引起議論，排行中的「第二名」也引發熱烈討論。行政院主計處 7 月 7 日發布 5 月份薪資及生產力統計，內容提及經常性薪資平均為42,172元，而比薪水統計出的薪資平均為40,586元，薪資中位數為 36,500 元。台灣薪資查詢網站《比薪水》也依據全台勞工自主薪資回報統計，結果發現全台灣僅新竹的平均薪資47,444元，超過主計處統計的經常性薪資平均。隨後他們也公布排行第二名至第六名，依序為苗栗平均薪資為40,489元；台北平均薪資為40,096元、新北平均月薪為39,388元；桃園平均薪資為38,302元；台南平均薪資為 35,479 元；台中平均薪資為34,176元；高雄平均薪資為33,227元。針對該數據，《比薪水》則認為，因「苗栗」地理位置在新竹的周邊，新竹科學園區帶動了附近的發展，無形中也為苗栗創造出優勢與競爭力，以「苗栗竹南鎮」為例，許多新竹科學園區的公司因竹科的空間飽和，會將廠房、公司設置在苗栗的「竹南科學園區」，連帶提高了苗栗的就業機會以及平均薪資。比薪水創辦人陳致宏也分享其觀點，不只有新竹科學園區有此現象，其實在台南科學園區也可看到，「科學園區」對當地經濟發展是有很大的影響與連動，台南在比薪水的台灣城市平均薪資行情就遠高過台中與高雄。該排行曝光後，「苗栗的平均薪資贏過六都」也成為眾多網友討論話題，「苗栗有竹南科啊，強」、「平均被竹南拉高，但中位數一樣不好看」、「也要看可支配所得」、「竹南也是外來人口居多吧」、「厲害了苗栗」、「竹南真的厲害」、「苗栗竟然這麼強，六都直接閃一邊欸」。（編輯：潘毅）