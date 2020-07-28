動滋券開獎了！內行精算「中獎人數」　眾愣：這下好笑了

▲網友將動滋券中獎人數輸入表格，算出中獎人並未達四百萬。（圖／翻攝PTT）

由教育部體育署推出的「動滋券」今（ 28 ）日下午三點半準時開獎！總計有四百萬名幸運兒，可以得到這一份 500 元的電子票券，不過，就在抽獎結果出爐之後，就有網友特別去計算每一個身分證末碼的中獎人數，結果發現怪怪的，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「請問這次號稱發出四百萬動滋券，不專業的計算一下發現總計只有 3999998 張，請問有沒有動滋券合計只有 3999998 張，但中獎數字的機率卻還是 100% 八卦，所以少的那兩張跑去哪了？」貼文一出，網友紛紛回應「這也能發現＝＝鄉民真的扯」、「這也能被你抓包...」、「真虧你能發現 = =」、「真的笑死，強到不行」、「你真的無聊到抓到少兩張」、「這下好笑了哈哈哈哈哈」、「對欸，我用計算機按一次真的少兩張 XD 」、「笑死，其實看個位數相加不是 0 就知道搞笑了」、「逼逼逼逼！少兩張在哪裡」。而這次動滋券的抽獎方式是由 4 位國手向轉盤各投出 2 次飛鏢，得到 8 個 2 位數字號碼，共產出一組「 16 位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出 400 萬個中籤者，中獎人將會於明天上午收到「簡訊」及「電子郵件」通知，同時，明天上午 10 時起，民眾也可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。（編輯：張嘉哲）