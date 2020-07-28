女生買車「只挑顏色」超瞎？男疑惑刷新三觀　答案一面倒

▲女性友人買車最注重顏色，讓網友好傻眼。（圖／翻攝自Mobile01討論區）

近年來因為環保意識抬頭，加上政府積極推動電動車補助專案，不少人都將自己的汽油車換成電動機車。但有位男網友就透露，自己一位女性友人買車時只想挑「最好看的粉紅色」，讓他好傻眼，直呼「顏色有差嗎？」更納悶「女生的錢是不是很好賺？」引發熱議，更釣出許多女生反擊，認為買車挑顏色是很正常的事。有位男網友在「Mobile01」討論區發文，透露自己的一位女性朋友最近想買電動機車，向他詢問意見。原PO本來以為對方會問關於「規格配備價格」等等問題，結果女性友人只是想從三款粉紅色機車中挑出一款「最好看的粉紅色」，讓原PO好傻眼，直呼這些顏色有差嗎？更納悶「女生的錢是不是很好賺？顏色對，什麼就都對了」。文章一出，引發熱議。但絕大多數網友都認為女生挑顏色很正常，「女性就是視覺動物阿，去買包包一般有在管實不實用的嗎」、「當然有差，女性對顏色通常比男生敏銳多了」、「你知不知道男人對自己的車的烤漆顏色色差更在意」、「很多女生選車只看外觀無誤」、「要不然玫瑰金手機怎麼會大賣」、「外觀假如不喜歡，規格也就不用看了」。更有人吐槽原PO，「她既然請你幫她挑顏色，你就挑顏色就好了啦，住海邊？」、「不然你挑女友是怎麼挑的」、「我猜你應該單身吧」、「是她要騎，又不是你要騎」。（編輯：倪浩軒）