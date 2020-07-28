動滋券開獎死盯直播！尾聲「亮點」網全氣炸：比威力彩瞎

▲教育部體育署推出的「動滋券」今天下午開獎，不少人都跟著直播關注自己是否中獎。（圖／翻攝體育署直播）

由教育部體育署推出的「動滋券」今（ 28 ）日下午三點半準時開獎！總計有四百萬名幸運兒，可以得到這一份 500 元的電子票券，而不少登記抽籤的民眾，時間一到趕緊守在直播前，關注自己是否中獎。對此，就有網友討論「動滋券抽獎最後是不是真的讓人傻眼」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「上次抽藝 fun 券我就是沒中啦，這次直接死盯著直播看，結果找來國手在那射飛鏢，射完之後就開始抽獎，過程看不懂我不評論，結果抽出來了，主持人突然宣布說明天才會以簡訊通知有沒有中獎，整整浪費我三十分鐘.......真的超傻眼」。貼文一出，網友紛紛回應「看到最後真的會氣死」、「數據不知道怎跑的，然後中獎結果當天不知道」、「如果不能當下知道，幹嘛不私底下抽一抽就好...然後隔天公布」、「浪費 30 分鐘 +1 」、「我還倒帶看是不是我聽錯...結果真的是隔天公布」、「追直播追到生氣，誰想看國手射飛鏢＝＝」、「追直播追到最後沒結果這樣」、「比威力彩還瞎」。而這次動滋券的抽獎方式是由 4 位國手向轉盤各投出 2 次飛鏢，得到 8 個 2 位數字號碼，共產出一組「 16 位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出 400 萬個中籤者，中獎人將會於明天上午收到「簡訊」及「電子郵件」通知，同時，明天上午 10 時起，民眾也可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。（編輯：張嘉哲）