動滋券4百萬張抽出！無故消失「神秘2張」　體育署回應了

▲網友將動滋券中獎人數輸入表格，算出中獎人並未達四百萬。（圖／翻攝PTT）

由教育部體育署推出的「動滋券」今（ 28 ）日下午三點半準時開獎！總計有四百萬名幸運兒，可以得到這一份 500 元的電子票券，不過，就在抽獎結果出爐之後，就有網友特別去計算每一個身分證末碼的中獎人數，結果發現竟然少兩張，對此，體育署也做出回應。一名網友在動滋券開獎完畢之後，將各身分證末碼的中獎人數相加，結果發現只有 3999998 張，讓他不禁疑惑「為何少了兩張，中獎率還是百分之一百啊？」也讓不少民眾喊「抓到了！黑箱」、「神秘兩張跑哪」、「抓到了吼！還真的有人無聊到去計算」。對此，體育署也作出回應表示，經過查證後，「其中有 2 位中籤者，其證號末碼不是 0 到 9 ，經抽籤程式再次檢核，故不計入 0 到 9 之中籤分布表，該 2 筆雖經抽籖中籤，但中籤者無法持領動滋券，及抵用消費(需輸入證號末 3 碼，均須為數字)，故其中籤為無效。」而這次動滋券的抽獎方式是由 4 位國手向轉盤各投出 2 次飛鏢，得到 8 個 2 位數字號碼，共產出一組「 16 位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出 400 萬個中籤者，中獎人將會陸續收到「簡訊」及「電子郵件」通知，只要明天上午 10 點之前收到中獎通知，都能領券，同時，明天上午 10 時起，民眾也可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。（編輯：張嘉哲）