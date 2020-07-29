NOW早報／險中31億？她興奮喊「7號碼都有」　網一看跪了

威力彩險中31億？她興奮喊「7個號碼都有」 網一看跪了





已連摃龜 47 期的威力彩 27 日晚開獎，頭獎累積金額達 31 億 2494 萬 6952 元，共有 2 名幸運得主，分別在台北市大安區及南投縣竹山鎮，每位各分得 15.6 億元。對此，有網友就秀出自己的彩券號碼，並興奮直呼「 6 個號碼加特別號全在上面」，不過真相曝光後，讓其他網友全都跪了...。





原 PO 在臉書社團「爆廢公社公開版」中貼出自己的彩券號碼，並興奮直呼「我中獎了...六個號碼加特別號全在上面！」而仔細一看原 PO 的彩券，其實他總共買了 6 組威力彩，27 日晚的中獎號碼也確實都在上面沒錯，只可惜這些數字全都不在同一區...無法跨區對獎，唯一值得慶幸的是，還有 100 元安慰獎可領。





如此自嘲的方式，也讓網友看後紛紛留言「這比槓龜還難受...」「恭喜獨得新台幣 100 元整」、「分散風險概念」、「第二區有 2 耶！」「如果你用這些號碼包牌應該至少中 5 個」、「有中七碼，連碰就中頭彩」、「 7 個數字全中耶！但是只有 100 」、「跨區對獎，退我一半錢就好，拜託」。



▲有網友秀出自己的彩券，一共下注 6 組號碼，昨晚開出的中獎號碼全都在上面，只是這些數字也都在不同區，無法跨區對獎。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」） 今日天氣／各地高溫悶熱！午後慎防大雷雨





今（ 29 ）天偏南到東南風環境下，花東不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨，其他地區上午前雖然可以維持多雲到晴，中午過後各地出現午後雷陣雨機率高，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，午後請留意天氣變化，外出記得攜帶雨具備用；沒下雨前仍悶熱，各地高溫普遍在 33 至 35 度，其中大台北地區、花蓮縱谷及南投近山區或河谷有局部 36 度以上高溫發生機率，外出請做好防曬並多補充水分。





確診移工返鄉前曾赴賣場採買 指揮中心未掌握足跡





一名泰籍移工日前返回泰國確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心已匡列 189 名接觸者，其中 1 名宿舍區接觸者曾出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中。發言人莊人祥昨（ 28 ）日透露，該名確診的泰籍移工返國前曾到桃園地區賣場進行採買，但尚未掌握移動足跡。





指揮中心表示，確診的泰籍移工為 30 多歲男性， 2018 年 1 月來台工作，今年 7 月 21 日返回泰國後， 22 日出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常， 25 日於泰國採檢後以核酸檢測驗出陽性。該名移工活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位目前已掌握接觸者共 29 人，其中 18 人為宿舍區接觸者，除 1 人曾於 25 日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計 8 月 5 日解除隔離；11 人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。



發言人莊人祥表示，針對桃園地區的移工進行調查，今年有 9 人曾因呼吸道、或腸胃道疾病就醫；該名確診移工因為即將返鄉，在最近幾個禮拜有採買行程，地點都在桃園地區的賣場，但詳細足跡目前還沒掌握，會請電信公司透過手機訊號，確認詳細足跡，未來也會對外籍人士加強防疫的宣導跟溝通。



▲一名泰籍移工日前返回泰國確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心已匡列 189 名接觸者，其中 1 名宿舍區接觸者曾出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中。（圖／指揮中心）

動滋券400萬人中獎！網一看「抽獎過程」傻眼：不懂邏輯





2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，因應疫情影響衝擊台灣經濟，教育部體育署就發放了 400 萬份 500 元「動滋券」，超過 700 萬人登記成功。體育署也於 28 日在 4 位體育國手和律師見證下，公開抽出中獎名額。然而，有網友就在 PTT 八卦板發文表示，動滋券抽獎結束了，但過程讓他困惑直言「完全不知道他抽獎的邏輯是什麼，只看到國手在台上射飛鏢，然後取出 8 個數字，就開始電腦抽籤，然後結果就出來了！到底...我覺得還不如文化部...」這樣的抽獎過程，也讓原 PO 崩潰直呼「動滋券的抽獎邏輯到底是什麼？」





貼文曝光後，網友隨即議論紛紛，其中透過國手射箭選出 8 個 2 位數字號碼後，產出一組「 16 位數」亂數種子，再以電腦系統抽出中獎名額的環節，就讓許多民眾看不明白而傻眼。不少網友留言「看起來很公正，但最容易黑箱，文化部那樣一翻兩瞪眼比較快」、「射飛鏢得出八個數字，然後...真的不知道怎麼抽的」、「這種抽法有公開透明？抽完沒人知道有沒有中」、「程式碼不公開這樣直播有什麼意義」、「看不懂到底在幹嘛，只看得懂國手射飛鏢，其他我都一臉茫然」。



另外，「無法立即知曉是否中獎」也讓許多人抱怨連連，直言「沒看過這麼傻眼的抽獎方式...結果還要明天才能查」、「結果還要等明天才知道」、「寧可再看一次 126 ，結果這樣還是不知有沒中獎」、「直播完也不知道中了沒」。



▲「動滋券」28 日在松山文創園區運動博覽會場館，由 4 位以取得東京奧運資格的國手抽出，射擊呂紹全以飛鏢射出數字。（圖／記者林柏年攝 ,2020.07.28）

快訊／艾成、王瞳登記結婚 「我們的愛超越挑戰和艱難」



33 歲王瞳與大 5 歲艾成愛情長跑 9 年，中間歷經分分合合，小倆口昨（ 28 日）終於透過社群媒體宣布登記結婚，艾成表示與王瞳的愛「已超越挑戰和艱難」，王瞳則感謝艾成讓自己明白「什麼是不離不棄、無條件接納的愛」，彼此隔空放閃，羨煞各界。





分手就是再也不見！「3星座」超難被挽回：不願吃回頭草





「情人總分分合合」，一句歌詞道盡了多數人的愛情現象，我們總是不自覺的把擁有視為理所當然，等到失去後才開始後悔、珍惜，但你要知道，並非所有人都是分手後還願意吃回頭草的！根據大陸網站《星座屋》分析，12 星座中，有「 3 大星座」分手後超難被挽回，對他們來說，分手就是再也不見。



1. 天蠍座



天蠍座是「敢愛敢恨」的最佳代表，他們愛一個人時，一定會用盡全部力氣去愛對方，什麼都願意付出，即使外界有再大的阻撓因素，他們也無所畏懼，只怕自己愛得不夠多。但如果對方讓他們心寒，甚至是在夜裡輾轉反側，產生心生不值得的念頭，他們就會忍痛割愛，決絕地提出分手，彷彿與之前深情款款的他們是不同人，且不論對方多麼苦苦哀求，他們都不會有一絲一毫的動搖，因為此時的他們，只會覺得「哀求是虛偽，相愛的時候不珍惜，失去又後悔，何必呢？」



2. 金牛座



金牛座的人對待愛情充滿溫度，他們在確定關係前，會比較溫吞慢熱、猶豫不決，想得特別多，不過一旦確定關係了，他們便是超級專一的人，總是想把最好的留給戀人，非常細心體貼，且包容心很大，能包容戀人各種小缺點，面對摩擦時，也總是默默退讓。因此，這樣的他們，很少會主動提出分手，若是哪天真的提了分手，那鐵定是心已經涼透了，而這個決定也是他們經過漫長時間，才決定說出口，絕不可能有挽回的餘地，在分手的下一刻，聯繫方式就會通通拉黑，再也不見。



3. 摩羯座



摩羯座的人骨子裡刻著理性與現實，他們很難愛一個人愛得死去活來、忘乎所以，大部分的時候，他們都是以冷靜、理智的旁觀者角度來看待戀愛過程，即使表面上他們顯露出為愛沖昏頭的模樣，但那都不是真的，你若是相信了，那就大錯特錯了。他們在感情裡無時無刻都會權衡利弊，一旦覺得弊大於利，那便是放手的時候，無論對方多麼傷心欲絕，他們都不會回頭，因為現實的他們，不允許任何人成為自己人生的累贅。（編輯：許苡晴）



▲分手就是再也不見！「 3 星座」超難被挽回，不願吃回頭草。（示意圖／取自pixabay）

※【

NOWnews 今日新聞

】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。