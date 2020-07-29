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我們國家到底「叫啥名字」？台人秒答戰翻：活30年都不懂

編輯中心/綜合報導-2020-07-29 06:00:07
▲網友討論我們國家到底叫「中國民國」還是「中華台北」。（圖／取自pixabay）
你知道自己的國家到底叫什麼名字嗎？台灣，是目前你我居住的地方，但長期以來因為受到兩岸關係的牽制，導致台灣在國外總是有不同的稱號，例如「中華台北」、「中華民國」等等。對此，就有網友困惑「我們國家到底叫什麼名字？」貼文引發熱議。

原 PO 在 PTT 貼文指出「想請教各位鄉民們，我們的國家到底叫什麼名字？台灣、中國、中國台灣、中華台北、福爾摩沙、中華民國台灣？我活了 30 年還是很困惑搞不懂，到底哪個才是我們國家的名字。」

▲網友討論我國到底叫什麼名字。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論我國到底叫什麼名字。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「當然是中華台北啊，你看那些選手去國際賽事的時候用的名字」、「中華台北啊，公投結果不是告訴你了」、「 Chinese Taipei 」、「在有中國人的國際場合叫中華台北」、「現況就是中國台北啦，Chinese Taipei 」。

不過，也有網友認為應該是「中華民國啦！列這麼多能夠沒中也是很厲害」、「就中華民國簡稱台灣啊」、「中華民國啊，你沒有身分證喔」、「中華民國啊，本國憲法說的」、「中華民國沒錯啊，只是出國就變其他名稱了哈哈」。

綜合網友意見，仍然沒有辦法歸納出所謂我國正確的「國名」，但根據我國憲法的內容顯示，我國真正的國名為「中華民國」，國旗「訂定為定為紅地，左上角青天白日」，但因兩岸主權的問題，才導致台灣在出席國際不同的場合有著不同的稱號。（編輯：張嘉哲）

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