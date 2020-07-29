為何政府不5券合發3600就好？眾狂抖「真相」：算很聰明

▲網友討論政府發放各種優惠振興券的問題。（圖／翻攝PTT）

因應新冠肺炎衝擊疫情，除了行政院推出的「振興三倍券」之外，各部會也紛紛推出其優惠券，如農遊券、藝 fun 券、動滋券、客庄旅遊券等等，對此，就有網友討論「為何政府不要將這些券都合起來，一起發個 3600 不就好了？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「農遊 250 ，客庄區旅遊 800 ，動滋 500 ，藝文 600 ，再加上振興 2000 ，去發 3600 ，限定用途不是比較能節省行政開支，把餅做大讓每個人都能領 3600 嗎？不用花 1000 買，也不會製造一堆苦情邊緣人，更不會被罵連馬英九都不如，難怪王世堅看不下去...」。貼文一出，網友紛紛回應「如果不這樣，其他產業沒法分一杯羹，這算很聰明，但只差在用抽籤的不是人人有」、「你覺得不運動不關心藝文的人拿到 3600 會去幹嘛」、「特別要補助農產、客庄、運動產業等等的啦，只是覺得可以做得更完美」；不過也有網友吐槽「搞這麼複雜，中間的利益不多說了」、「搞了四套抽獎系統，中間利益誰拿走了，自己想」、「每種券一出來，新聞就一堆，熱度一直持續」。而目前發放振興優惠券的活動已來到尾聲，僅剩下「客庄旅遊券」未開獎，將於今（ 29 ）日下午 5 時以前開出，若幸運中獎的話，將可獲得 800 元的電子票券，可至全台全國 11 個縣市 70 個客家文化重點發展區內，且具稅籍之優質餐廳、零售商店、旅宿業、伴手禮等業者進行消費。（編輯：張嘉哲）