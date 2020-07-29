台灣最神國片是哪部？網狂推「催淚神片」：劇情意義兼具

▲有網友在PTT詢問大家「覺得台灣最神國片是哪部？」結果許多人都狂推「1催淚神片」，直誇「劇情與意義兼具」。（示意圖／取自unsplash）

台灣電影從日治時期就開始發展了，一般而言都與各時代的社會發展息息相關。而近日有網友就在PTT透露，自己覺得目前台灣最好看的國片是《魯冰花》，並好奇詢問大家「心目中的最神國片是哪部？」結果全場狂推「1催淚神片」，大讚「劇情與意義兼具」。

原PO在PTT八卦板表示，自從《海角 7 號》後國片蓬勃發展，但因為經費跟市場關係，常常導致拍出參差不齊的作品，或是票房慘賠，他並好奇詢問大家「這輩子看過最好看的國片是什麼？」同時透露自己心目中的最神國片是《魯冰花》。

貼文一出，立刻釣出不少同好，直指「魯冰花真神，畢竟劇情、演技、教育意義都有」、「號角響起、魯冰花都很神，說明真實狀況」、「魯冰花 + 搭錯車，催淚神片」、「魯冰花、悲情城市，台灣人的苦與真」。

▲網友在PTT討論台灣國片哪部最好看。（圖／翻攝自PTT）

另也有網友留言「覺得是楊德昌拍的一一，至今仍不過時」、「號角響起，沒有之一」、「說真的，異域、號角響起」、「稻草人，笑中帶淚」、「號角響起才是」、「絕對是悲情城市」、「一一跟牯嶺街都很神啊！」「嫁妝一牛車才是第一啦」、「李安的三部曲，最愛飲食男女」、「蘇照斌那幾部真的都不錯，好看，商業度也OK也有小感動，另推愛情靈藥，這部真的很讚，文藝、搞笑、刺激的都包含」。

而綜合網友心目中的最神國片排行，第一名是出品於1989年的《魯冰花》，其次為1996年的喜劇軍教片《號角響起》，而反映台灣歷史爭議「228事件」的電影《悲情城市》，以及由台灣電影藝術家楊德昌所出品的《一一》則排行第三。（編輯：許苡晴）



