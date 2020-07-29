日本遊樂園「鐵路直達」超方便？網曝關鍵：難怪台灣沒有

▲網友以「為什麼日本的遊樂園有鐵路可到？反觀台灣」為題，不解為何台灣會差日本這麼多。（圖／翻攝自 PTT ）

不少人喜歡去遊樂園，不管是國內還是國外，遊樂園都能帶給人們歡樂，無論是放假帶孩子去玩樂，又或是朋友們一同出遊，不過有網友不解為何日本的遊樂園好玩且因大多有鐵路到達，交通十分便利，但反觀台灣遊樂園卻都沒有，十分不方便。該名網友在 PTT 上發文，他表示日本遊樂園不僅好玩，且大多都有鐵路可到達，因此交通十分便利，像是東京迪士尼、大阪環球影城、長崎豪斯登堡等等，都有鐵路可到達遊樂園，反觀台灣的遊樂園都沒有鐵路可到達，不是要等難等的公車，就是要自己開車前往，很不方便，「為什麼會這樣呢？台灣怎麼會輸日本那麼多呢？」。貼文一出，網友們點出台灣無法達成的可能因素「台灣新的建設都是為了開發用的」、「在台灣會被罵圖利財團」、「台灣不可能吧」、「因為日本官商勾結，在台灣會被罵死」、「台灣的土地已經太貴了，失敗的國土規劃、都市計畫、城鄉差距、稅制、住宅政策和放任房地產炒作，公路主義真的可悲，一堆公路還穿越市區，就看到一堆大貨車每天在那邊衝，還把日本人規劃的鐵路縱貫線改成公路」。也有些網友說明關鍵原因「因為日本是世界上少數幾個能輸出鐵路技術的國家之一，日本國內能提供鐵路技術的財團，就是這些通往遊樂園的鐵路的持有者，這些私人鐵路，其實都是財團拿自己的資源來做試驗，他們在這些鐵路上不斷測試自家產品，所以日本可以不斷提升鐵路技術」、「東京迪士尼的第一大股東就是鐵路公司」。事實上，Oriental Land這家公司就是負責經營、管理以東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋為中心的東京迪士尼度假區，在成立初期主要出資股東是京成電鐵和三井不動產，而千葉縣政府也是主要股東之一，其中，京成電鐵佔的股份就有19.41%。（編輯：郭佩蓉）