客庄券得主出爐！他查「使用店家」冒問號　全場反讚好用

因應疫情影響衝擊台灣經濟，客家委員會發放14萬份「浪漫客庄旅遊券」，每人可領等值新台幣800元，凡持有身分證國民、或持有居留證的非本國籍配偶，一證限領一次。今（29）日中午12點直播開出中獎名單。不過，就有網友指出，自己登上官網查詢了客庄券可使用的店家一覽表，但一看後讓他疑惑提問「這個券這樣規劃真的沒問題嗎？」然而，就有許多人提出不同看法，反而直言「很好用！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己上網查詢了一下客庄券可消費的店家，但結果讓他震驚直呼「發現客庄券居然可以配眼鏡、裝冷氣、吃牛排、買飲料」。這樣的狀況，就讓他困惑提問「這個券這樣規劃真的沒問題嗎？到底跟客家有什麼關係？還是老闆是客家人？有沒有相關的八卦？」
問題一曝光後，就引來網友討論，但許多一看反而大讚直呼，「謝謝這篇告知原來這麼好用」、「好棒，眼鏡度數不夠撐好久了」、「我家附近有可以用的牛排店耶哈哈」、「原來這麼好用」、「台中還能去網美咖啡店喝咖啡，重點是那家明明是連鎖店」。
其中也有網友道破真相，直言「是客庄券不是客家券啊！就是鼓勵你去客家庄地區消費」、「鼓勵你去客家庄消費旅遊呀！不爽去就別抽吧」、「藝fun券還能買臭豆腐，我都沒說什麼了」、「藝FUN券大家還不是去看電影，其他藝文活動還是受惠不到」。
客家委員會所推出的「浪漫客庄旅遊券」已於29日中午直播開獎，客委會表示，今日5點後將陸續發送簡訊通知中獎者，且今晚7點起民眾也可至「浪漫客庄遊」官網、臉書粉絲團或是LINE官方帳號等管道，查詢是否中獎。
另外，獲獎民眾自8月1日起，即可至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）消費使用。民眾若想查詢浪漫客庄旅遊券可消費的指定店家，可透過「浪漫客庄遊」官網進行查詢。（編輯：陳雅雲）
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