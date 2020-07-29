政府發三倍券民眾幹嘛在意成本？眾曝「理由」：你傻了嗎

▲網友討論三倍券行政成本問題。（圖／翻攝PTT）

行政院為因應疫情衝擊國內經濟，推出「振興三倍券」的政策，不過其行政成本卻一再的上修，日前就遭國民黨團批「三倍券成本從 9 億元增至 22 億，比起馬政府純紙本的消費券 19.6 億元還高」。對此，就有網友討論「政府發錢給你們，幹嘛一直在意成本多少啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「政府最近發三倍券，真的覺得這個錢發的有點冤枉，政府好心發 500 億給人民，結果人民反過來倒打一耙，在那邊計較成本跟一點小錢，是有什麼問題嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「那是你的錢啊，你傻了嗎？」、「五百億是人民納稅的錢，不是政府的，是人民養政府，不是政府養人民」、「那些都是納稅錢啊」、「 22 億可做其他更有意義的事」、「成本你出的，他發給你正常，但浪費 22 億就是很鬧」、「你以為政府的錢哪來的啦，之前嘴馬英九不發現金，現在是怎麼回事」、「幾個億不是錢嗎，而且那些本來就是我們繳的」。綜合網友意見，多數人認為明明前朝消費券已經針對「行政成本」有過激烈爭論，如今三倍券仍然是用紙本發放，浪費了許多不必要的支出，且都是人民辛苦的納稅錢，心裡才覺得不平衡。至於三倍券的成本到底花了多少錢，經濟部也回應表示，三倍券的成本總共是新台幣 15.4 億元，包含印刷費 5.4 億元、兌換手續費 9 億元，加上系統開發費用約為 1 億元。（編輯：張嘉哲）