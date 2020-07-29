全家人狂抽藝fun、動滋券！驚人「結局」曝：被神眷顧了

▲網友分享全家人動滋券、藝fun券都沒中的故事。（圖／翻攝PTT）

因應疫情衝擊國內經濟，除了行政院推出「振興三倍券」之外，各部會也推出許多優惠振興券，如藝 fun 券、動滋券、農遊券及客庄旅遊券。對此，就有網友分享自己全家人都登記抽獎，結果半樣都沒中，貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「有人跟我們家一樣嗎？藝 fun 券我們家四人都是 126 ，我是 1 、我媽是 1 、我爸是 2 、我姊是 6 ，那時候沒報名，就算有報名也全部不會中獎，再來動滋券，我們家四個人在報名第一天都一起報名了，結果都沒中，這機率有多低啊？」貼文一出，網友紛紛回應「真的太爆笑 XD 」、「被神眷顧了，休息是為了中更大的獎哈哈哈」、「恭喜，全家天選之人」、「被神眷顧的人啊，請你在這高聲呼喊主的恩德吧」、「去買威力彩吧，明天有加碼」、「幫你算了機率是 0.033%，天選之家」。而目前各種優惠振興券抽獎結果都已經公佈，若有中獎的民眾可上不同單位的官網尋找有配合的店家使用優惠，藝 fun 券有 600 元可用於藝文相關活動；動滋券則可以使用於運動競技產業的店家；客庄旅遊券則可至全國 11 縣市 70 個客家文化重點發展區內，且具稅籍之優質餐廳、零售商店、旅宿業、伴手禮等業者進行消費。（編輯：張嘉哲）