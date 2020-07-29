考上公職秒棄28K爽缺！結局神逆轉　他崩潰：累得像狗

▲原PO因考上公職，而放棄原本28K的工作。（圖／翻攝PTT）

公務員被認為是一個鐵飯碗的工作，不少人擠破頭拚考試，就是會了得到工作機會。不過，就有網友指出，自己因為考上了公務員，就放棄了原本 28K 的工作，但沒想到公職的工作內容，卻讓他崩潰直呼「累得跟狗一樣，CP值沒有以前上班高」。原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己考上公職前的有一份月薪28K左右的工作，該職位上班時非常輕鬆，且每天都能準時下班，「一天做事時間大都不到半小時，幾乎都在上網，而且有時候我還帶發票去公司對」。然而，當他考上公職後，卻感嘆自己雖實領 3 萬的薪資，卻十分忙碌，常常要從一早忙到下班，「想說考公職應該是會比起以前穩定而且不會忙到哪裡去，結果累得跟狗一樣，CP值沒有以前上班高」。貼文一曝光後，就引來網友討論，許多人一看也紛紛感嘆，「3萬初是普考吧！這薪水還累成狗非常不划算」、「暈倒，多兩千元你唸書唸半天，結果還是不喜歡的工作...」、「為什麼會覺得公職很閒...」、「把公職想得太美好，忙才正常，不適應就辭職」。另外，也有網友給予原PO建議，「拼高考，至少那薪水你會比現在甘願一點」、「離職啊，高考都有人離了」、「高考普考初期都做一樣的事，但薪水有差，你還是去考高考吧」。（編輯：陳雅雲）