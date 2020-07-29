神準心測！最想搭哪艘船？答案看出「你最近的心累指數」

▲根據日本心理測驗網站《shinri》報導，若現在眼前有四艘截然不同船，你會選擇哪一艘搭乘呢？針對你的答案，就可以看出「你最近的心累指數」！（圖／翻攝shinri）

心理測驗來了！人的一生中，總會遇到許多難關與挫折，這些困境不免會讓自己壓力越來越大，更會影響到平日生活。根據日本心理測驗網站《shinri》報導，若現在眼前有四艘截然不同的船，你會選擇哪一艘搭乘呢？針對你的答案，就可以測出「你最近的心累指數」！你的心累指數【★★★☆☆】你目前屬於中度心累，能夠產生自我防禦機制，當預感到某些人事物即將帶給你麻煩時，你都會預先告知自己一切都是浮雲，放輕鬆就好！所以當困難真正降臨，你就會讓一切順其自然。你的心累指數【★★★★★】你目前屬於重度心累患者，可能因為你經歷了太多，承受太多東西，這種壓力時刻伴你左右。你付出很多，但最終的結果並不是很理想，沉重的感覺讓你有點迷茫，對許多事物也都失去了興趣。建議你有時需要拋開一些東西，好好讓自己放鬆一下。你的心累指數【★★★★☆】你最近思想負擔比較多，總會思考接下來工作該怎麼做？主管的話有何深意？身邊的人怎麼看我等問題，但你想得多到快要壓垮自己，使得你無法好好地面對生活。建議你需要做一下思想減負，放寬心胸，踏實做好眼前的事情就好，任何事都急不來的。你的心累指數【★☆☆☆☆】你沒有太多需要煩惱的事，雖然偶爾會需要煩惱一下，但整體上你都能以積極的態度面對生活。你的內心比較陽光，不喜歡爭搶的個性，也讓你幸福感提升許多，更使得你很容易從簡單輕鬆的事物中得到滿足。（編輯：陳雅雲）