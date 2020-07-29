為何三倍券成本一直增加？眾曝「真實理由」：破綻秒找到

▲三倍券許多人都選擇領取實體券。（圖／讀者提供）

行政院為因應疫情衝擊國內經濟，推出「振興三倍券」的政策，不過其行政成本卻一再的上修，從新台幣 9 億元增加至 22 億，遭到各界的批評。對此，就有網友討論「為何三倍券的成本一直增加，邏輯其實很簡單」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「說真的，蘇貞昌過去真的沒有罵過馬英九發券花很多錢，也沒什麼好罵的，但當初評估 9 億成本現在變成 22 億，就是因為領實體券的人佔了 9 成，原本預計推出的數位支付都沒人要用，所以就越發越多紙本，這邏輯很簡單吧？」貼文一出，網友紛紛回應「沒錯啊，就是以為數位會成功啊」、「原本要推動數位，結果後來一堆人領實體，成本只好狂追加，就改口成本上升是一定的」、「蘇沒罵馬，但蘇講得三倍券成本超低，比上次發的效率多了，結果搞出來變這樣」、「蘇把話講太滿，以為數位會成功，結果實體券屌打，成本才一直衝，破綻一下就找到了」。至於三倍券是否真的花了 22 億元的行政成本？經濟部日前也做出回應表示，三倍券的成本總共是新台幣 15.4 億元，包含印刷費 5.4 億元、兌換手續費 9 億元，加上系統開發費用約為 1 億元，但也坦言在印刷費上確實比當年消費券來得高出很多。（編輯：張嘉哲）