記者問驢子「為何不戴口罩」？反轉真相在網爆紅：高級酸

▲記者透過問驢子為什麼不戴口罩，提醒路人應該要戴上口罩。（圖／翻攝自Amit Kumar的臉書）

新冠肺炎疫情在全球延燒，雖然醫衛專家不斷疾呼戴口罩的重要性，但還是許多民眾不放在心上。外國甚至因此創造了新單字「covidiot」、疫情白痴，用來描述那些不願遵守防疫指示，相信奇怪說法的民眾。而印度一位記者，日前在街上訪問驢子「為什麼不戴口罩？」看似無厘頭的問題，在來龍去脈曝光後引發熱議，一下於網路爆紅。印度一位男性記者，日前在比哈爾邦（Bihar）街頭拿著麥克風詢問一頭驢子，「你為什麼不戴口罩？」接著又問另一頭驢子，「這麼晚了你為什麼要在外面閒晃？」當然，驢子沒有回答他的問題。於是記者轉身去問在一旁看熱鬧的路人，「為什麼驢子們不戴口罩還在外面閒晃？」路人回答，「因為牠們是驢子啊」，記者接著追問，「所以你的意思是，沒戴口罩還在街上閒晃的是...？」這時候那位路人才驚覺自己也沒戴口罩，正是所謂「沒戴口罩還在街上閒晃」的「驢子」，只好露出尷尬的苦笑。記者接連在路上用同樣的招數訪問了好幾個沒戴口罩的路人，每位路人都成了自己口中的「驢子」，而記者也會在訪問結束時提醒他們，真沒口罩至少也要用頭巾或其他布條遮住，保護自己也保護他人。事實上印度確診新冠肺炎的人數已經超過153萬人，是全球疫情最嚴重的地區之一，但顯然還是許多當地民眾沒把防疫放在心上。而這位印度記者透過訪問驢子來點醒民眾，也可以算「用心良苦」了，難怪會在網路爆紅。（編輯：倪浩軒）