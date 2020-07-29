台灣哪裡最難放颱風假？台人狂喊「2縣市」：今年平衡了

▲網友討論最不容易受到颱風影響的縣市有哪些。（圖／翻攝PTT）

每年到了暑假，台灣總是會受到颱風侵擾，但由於今年太平洋高壓勢力較強，導致今年 7 月成為歷史上首個沒有颱風的 7 月機率大增。但就有網友逗趣討論「台灣哪個縣市對颱風最無感啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「台灣身為海島國家，一年來個 10 幾個颱風習以為常，颱風一來很容易釀成災害，只要有機會釀成災害，就有可能放到颱風假，但是總有幾個縣市很難放到颱風假，請問台灣哪個對於颱風最無感的八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「當然是台中」、「台中跟彰化啊」、「台中彰化啊......看颱風走向不就知道」、「台中、彰化吧！因為很少颱風從中部登陸，雲嘉地勢比較低窪」、「新北搬到台中住近 20 年，颱風ㄜ...」、「台中啊，除非回馬槍那種」、「彰化跟台中連一塊啦」、「台中跟彰化啊，今年都沒颱風，不用再看別人放颱風假，平衡一點了」。綜合網友意見，多數人都點名「彰化」及「台中」，這是因為許多颱風都從台灣頂端及底部掃過，經常都是北部或者南部首當其衝，就算有直撲台的，如果不是太強的颱風撞到中央山脈後就會整個就弱掉。至於今年颱風的生成狀況，中央氣象局也表示，由於太平洋高壓目前已經逐漸往北移動，位置有空出來的跡象，南邊的擾動就會發展起來，但速度應該不會這麼快，預計要等到 8 月初，南海一帶生成的機率就頗高，但目前 7 月有高機率不會有颱風生成。（編輯：張嘉哲）