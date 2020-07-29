結婚鑽戒堅持「這標準」！女與未婚夫吵翻　眾狂勸：別娶

▲有女網友抱怨未婚夫，認為結婚戒指至少要買1克拉，不然就太委屈。（圖／翻攝自靠北老公臉書）

結婚對於許多民眾來說，是非常重要的「人生大事」，所有新人都會很用心的準備，尤其結婚戒指的部分更是別具意義。但真的要很昂貴的戒指才能代表心意嗎？有位女網友透露自己年底要結婚，但在婚戒上卻與男方意見相左，兩人為此大吵一架。而女方對婚戒的堅持，也引發網友熱議。有位女網友在臉書社團「靠北老公」發文表示，自己的夢想是「有一顆永流傳的鑽石戒指以及拍美美的歐洲婚紗照」，但今年因為疫情的關係，只好先去離島拍婚紗。但是在戒指的部分，原PO就不想再「委屈自己」，因此與男方大吵一架。原PO認為，自己姊妹結婚戴的是Tiffany一克拉鑽戒，可以接受「委屈一點買銀樓仿Tiffany款式」，但堅持要VVS1等級以上的一克拉戒指。但男方則覺得太貴，希望改換小一點的鑽戒。原PO抱怨，「女人一生只有一次，在結婚時女人是最美最亮眼最美好的時光」，若買廉價便宜貨，「未來每次看到廉價的鑽戒，不可能想起美好回憶只會有滿肚子委屈」。文章一出，引發熱議。但多數網友卻不認同原PO所說的委屈，紛紛留言回覆說，「妳堅持要這樣，只能換老公了。因為妳完全不懂得同甘共苦」、「重點是婚後的生活而不是為了一場婚禮要花費多少」、「說真的要各種攀比，那你再找別人嫁好了」、「原來只要帶Tiffany一克拉鑽戒和去歐洲拍婚紗照，這樣的婚姻就會幸福美滿喔」、「我覺得你們還是不要結婚好了，不然還要離婚很麻煩」。（編輯：倪浩軒）