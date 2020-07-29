超久沒見好友約吃飯！一見面就送「大禮」　眾急勸：別收

▲網友分享自己與許久未見面的同事見面，卻收到大禮。（圖／翻攝PTT）

在就學時期，總是有那麼幾個說走就走的朋友，但出了社會，每個人都有自己的工作及生活，也因此一群三五好友要聚在一起的時間也變得特別難協商。近日，就有網友分享自己跟一位許久沒見面的朋友見面，但對方一來就給了他一個「大禮」，讓他非常措手不及，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「一個許久未見面的同事跟他約了吃飯聊天，他已經結婚有一個小孩，本意是聽他聊聊不同部門分店有什麼需要吐苦水，結果他竟然塞了一台剛買來的 iPhone 11 給我，我當場傻眼一直說要新的我自己買就好」。後來他說這是「情人節跟生日禮物一起送」，回去還傳訊息說「有些事他還是留在心裡沒法跟我說出口，手機是個心意，下不為例，跟你約定好下次不會再送這種東西，祝我們友誼長存 」讓原 PO 困惑地表示「沒跟他有親密舉動也沒啥私密話語，這是發生什麼事？」貼文一出，網友紛紛回應「建議你退回去....」、「這種無故的禮物真的不要亂收，同事間的人情不要欠」、「這收了會一發不可收拾」、「應該要避諱吧，人家都結婚了」、「以後他拜託你做什麼，你敢拒絕嗎」、「同事間絕對不要欠人情，以後他拜託你幹嘛都拒絕不了」、「這不能收吧，沒有幾種關係是可以收這種禮物，更何況他還說是情人節跟生日禮物」、「建議離他遠一點，對你們都好，禮物原封不動還回去」。（編輯：張嘉哲）