三倍券成本高？蘇貞昌大推「循環用到年底」　網友全問號

29日

▲三倍券。（圖／翻攝爆廢公社）

因應新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」政策，不過，近日卻因為「三倍券行政成本」過高問題引發各界議論，而行政院長蘇貞昌則回應「大家盡量使用三倍券，而且到年底都可以不斷循環使用，不必一拿到三倍券馬上去銀行兌換」。對此，就有網友討論「三倍券哪裡能循環用到年底？」貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「真的是不懂就不要亂講，要循環使用的話，就是收到的人要繼續拿去買東西，但通常開店的最需要的就是現金流，你是老闆，收到三倍券不趕快去換成現金怎麼補貨？難道拿去市面消費賺那一點優惠，自己掏老本去補貨嗎？」「當然是趕快跟政府換取現金啊，所以三倍券一到政府手上就到終點了，請問是要怎麼重複使用，這個問題當年消費券一定發生過，想要能創造貨幣乘數本來就是幻想，可悲的是，馬政府已經示範一次，蘇貞昌換個名字就以為不一樣嗎？」貼文一出，網友紛紛回應：「而且本來政府還推電子支付，這根本完全無法循環」、「就是拉不下臉承認跟消費券一樣效果而已啦」、「真的想問有廠商貨款給付三倍券嗎」、「金流問題才是關鍵啊，一般民眾沒做生意哪能循環利用，出去就沒了」、「就是不敢承認三倍券等於消費券啊，商家要金流到底可以循環什麼」。（編輯：張嘉哲）