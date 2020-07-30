三倍券印刷成本高過消費券！內行抖出「一數據」愣：太扯

▲網友在中央印製廠網站找到的108年度預算概要。（圖／翻攝PTT）

行政院推出的「振興三倍券」已經上路近半個月，不少人已經領取後，到各種店家消費拼經濟，不過，近日因為「三倍券行政成本」一再修改，甚至其印刷費還超越2008年發放的消費券，引發各界議論。對此，就有網友透露其中央印製廠的年度預算數據，貼文引發熱議。原PO在PTT貼文指出「政府說成本高是因為人力、物料成本越來越貴，可是國家買鈔票卻越買越便宜？機器、研發預算也都寫在各年度預算中，到底貴在哪裡？」只見從中央印製廠網站所公布的99年及108年的預算來看，99年的千元鈔票目標生產為32萬張，目標銷售額為160萬，平均一張為5元；而到108年千元鈔票目標生產為38萬張，目標銷售額為176萬7千元，平均一張為4.65元，而不論是五百元的或是一百元，108年的單價都相對比99年的低，這也讓原PO不解「到底貴在哪？」貼文一出，網友紛紛回應「三倍券有台灣價值，你沒估到」、「發的錢比別人少，印刷成本多兩倍」、「真的很奇怪，莫名其妙多兩倍的印刷費」、「前面才剛說12億不會再多，後面直接爆衝」、「真的太扯，看到這數字比對，再看印刷成本怎麼看都不合理」。而根據經濟部日前解釋三倍券成本中，三倍券每張印製成本約為3元，每份印製9張，以2000萬份計，共計1.8 億張，費用總計5.4億元；而消費券當年每張印製成本為1.26元，印製數量也差不多，也就是說，三倍券的印製成本確實高出消費券整整兩倍以上。不過經濟部也強調，10年間人力及原物料上漲，時空不同無法類比。（編輯：張嘉哲）